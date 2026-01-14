Qué es la “mata gatos”, la pistola que secuestraron tras allanamiento por amenazas en Paraná

En el marco de una investigación por amenazas calificadas y un hecho de violencia de género, personal policial llevó adelante una serie de allanamientos simultáneos que permitieron desarticular situaciones vinculadas a la tenencia de armas de fuego y estupefacientes, además de concretar dos detenciones.

Según explicó a Elonce el jefe de la comisaría Novena, Guillermo Silaúr, los procedimientos se realizaron durante la jornada del martes y comprendieron un total de cuatro allanamientos ordenados por la Justicia. “Nos abocamos a tareas investigativas por amenazas calificadas y un hecho de violencia de género relacionado con un teléfono celular”, precisó el funcionario policial.

Uno de los operativos se concretó en inmediaciones de calle Los Jacarandaes, donde se secuestró un arma de fuego tipo “tiro a tiro”, también conocida popularmente como “mata gatos”. Se trata de la pistola monotiro TKO, que hace muchos años era de venta libre.

Además, en los distintos domicilios allanados se incautó una importante cantidad de municiones de diversos calibres, entre ellos 12, 16, 9, 3.380, y balas de calibre .22.

Armas, droga y detenciones

Silaúr indicó que los allanamientos se realizaron de manera simultánea en varios puntos de la jurisdicción, lo que demandó la colaboración de personal de las comisarías quinta y decimosexta. “Fue fundamental coordinar los procedimientos en el mismo horario para garantizar resultados positivos”, explicó.

Durante uno de los allanamientos, además del secuestro de dos armas de fabricación casera tipo “tumberas” con cartuchería colocada, se halló casi medio kilo de

cocaína. Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Fiscalía, que dispuso nuevas medidas en el marco de la causa.

Secuestraron armas, cartuchos y cocaína tras allanamientos en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Como resultado de los operativos, fueron detenidos dos hombres, de 23 y 26 años respectivamente, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Ambos fueron imputados por amenazas calificadas, tenencia ilegal de armas de fuego y, en uno de los casos, por tenencia de estupefacientes.

Asimismo, en el marco de la causa por violencia de género, se logró recuperar un teléfono celular que había sido denunciado como sustraído, el cual fue incorporado como elemento probatorio.

Desde la Policía destacaron que este tipo de procedimientos permiten avanzar en la desarticulación de la circulación ilegal de armas y la comercialización de drogas en la zona, reforzando la prevención y la seguridad en los barrios comprendidos por la jurisdicción de la comisaría Novena.