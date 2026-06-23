Procesaron a escribano por falsificar firmas en millonaria venta de tierras en Corrientes

La Justicia dictó su procesamiento y prisión preventiva en suspenso luego de que dos pericias científicas confirmaran que falsificó la firma de un propietario para transferir un campo.
La falsificación de firma para transferir un campo derivó en el procesamiento y la prisión preventiva en suspenso de un reconocido escribano de la ciudad de Santo Tomé. La medida fue dispuesta por la Justicia provincial en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades en la transferencia de un inmueble rural.
La resolución fue dictada dentro del expediente N.º 23807/2021, caratulado “Elisardo Javier Fernández s/ denuncia por supuesta falsificación de instrumento público”, que se tramita en los Tribunales Ordinarios del Fuero Penal de Santo Tomé.
Según surge de la investigación, el escribano Héctor Ariel Debat Cortés habría asentado en su protocolo profesional la transferencia de un campo perteneciente a Héctor Silva. Sin embargo, la operación quedó bajo sospecha cuando se detectó que el propietario nunca habría firmado la documentación necesaria para concretar la venta.
Dos pericias respaldaron la acusación
La causa avanzó con distintas medidas probatorias y en 2022 una primera pericia oficial concluyó de manera preliminar que la firma atribuida a Silva presentaba signos de adulteración. A partir de ese informe, la Justicia dispuso un primer procesamiento con prisión preventiva para el profesional.
Posteriormente, y tras diversos planteos formulados por la defensa, el juzgado ordenó en 2025 la realización de una nueva evaluación pericial con el objetivo de revisar la autenticidad de la firma cuestionada.
Recientemente, el perito oficial del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes presentó las conclusiones de ese nuevo estudio caligráfico. El informe ratificó plenamente los resultados obtenidos en la pericia anterior y concluyó que la firma atribuida a Héctor Silva en el protocolo notarial era apócrifa.
La causa avanza hacia un eventual juicio oral
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que la coincidencia entre ambas pericias oficiales fortaleció significativamente la acusación y redujo las posibilidades de cuestionamiento técnico respecto de la autenticidad del documento, publicó Radio Dos.
Con este nuevo escenario, la Justicia resolvió reactivar el procesamiento y fijar la prisión preventiva bajo la modalidad de ejecución en suspenso, una medida que mantiene sujeto al imputado al proceso penal mientras continúa la investigación.
Desde ámbitos judiciales también recordaron que el escribano había sido objeto de cuestionamientos y denuncias previas por presuntas irregularidades vinculadas al ejercicio de su función profesional. Mientras tanto, el expediente ingresó en una etapa clave y se encamina hacia las definiciones operativas que podrían derivar en la realización de un futuro juicio oral.