Policías investigados por fallecimiento de un hombre: “Estaba muerto y seguía esposado”

Cuatro policías son investigados por la muerte de un hombre detenido. La justicia de Diamante y la Prefectura Naval de esa ciudad, trabajan junto a Gendarmería, para aclarar las circunstancias de la muerte de un hombre de 38 años, identificado como Guillermo Ramírez, que había sido detenido en la localidad de Libertador San Martin y era trasladado hacia la sede de la Jefatura Departamental de Diamante.

El hecho ocurrió en la noche del jueves, luego que, tras un altercado en la localidad de Libertador San Martin, el hombre fuera detenido por agentes de la comisaría local. Mientras era trasladado por cuatro efectivos de esa comisaría, el hombre falleció y ahora, se investigan las circunstancias.

Una intervención policial está bajo la lupa de la Justicia de Diamante. En la labor profesional de la Fiscal Romina Blasich, una familia destrozada ha depositado sus esperanzas y clama "que la muerte de Guillermo no quede impune".

Pedido de justicia

"Queremos justicia por mi hermano, que no quede en la nada", reafirmó Betiana Ramírez -hermana de Guillermo.

En medio de jornadas de mucho dolor, porque incluso aún no han podido darle una última despedida al muchacho -oriundo de Santa Fe y desde hace unos años radicado en Libertador San Martín-, la mujer relató: "Mi hermano estaba en la plaza, con dos chicos más. Dijeron que hacía exhibicionismo, pero sólo estaba sin la remera -en cuero-, por el calor. Ahí empiezan los golpes. Supuestamente aducen que hizo Resistencia a la Autoridad, pero mi hermano era chiquito de estatura, petiso, flaquito, no tenía tanta fuerza como para hacerse el malo con todos ellos”.

“No tenía arma, no presentaba un riesgo para terceros, como para que le pegaran así. Aún si mi hermano hubiese estado en crisis, tenemos entendido que en Entre Ríos existe un Protocolo de Actuación Policial", afirmó; el cual está ligado a la vinculación de colaboración recíproca con el sistema de salud: "Veían que estaba mal, pero nunca trataron de llevarlo al Sanatorio, que está ahí a un par de cuadras. Lo tiraron atrás de la camioneta. Se fueron a la Comisaría, para después ir a Diamante".

"Ya estaba muerto y seguía esposado", narró entre lágrimas.

Un móvil policial, teléfonos celulares y demás elementos secuestrados, serán sometidos a pericias, a practicarse por fuerzas federales.

"Fuimos recibidos por la fiscal (Romina Blasich) y nos fuimos contenidos, con sensación de paz. Nos dio seguridad el notar que se está moviendo, que está haciendo las cosas bien para que se sepa la verdad. Que tomó el caso con responsabilidad. Enseguida dictó medidas sobre los policías, puso en manos de Prefectura y Gendarmería las cosas de la causa, para que no se ensucie nada. Como que nos sentimos con posibilidad de esperar lograr algo en su memoria. Esperemos que mi hermano pueda descansar en paz; a pesar de que murió sufriendo", dijo Betiana.

"Ya no siento nada, no sé cómo expresar cómo me siento. Arruinaron una familia", afirmó la hermana de Guillermo y agregó: "Tenía 38 años. Me parece que van 5 años que se fue a vivir ahí (Libertador San Martín), a buscar tranquilidad, a buscar paz y sólo encontró la muerte. Tenía su esposa y sus hijos. Y acá en Santa Fe tenemos una familia grande".

Jefatura de Policía de Diamante. Archivo

“Siempre te sacaba una sonrisa”

Betiana comentó: "Él era divertido. Siempre te sacaba una sonrisa. Era un papá muy presente. Llevaba a los hijos a la escuela, los buscaba, llevaba a su señora al trabajo, la buscaba, iba a trabajar, salía a cortar pasto, venía a visitarnos. Era trabajador, bueno, alegre. Su mamá está destrozada acá en Santa Fe y su familia quedó allá".

Acerca de lo que han podido conocer del informe preliminar de la autopsia, la hermana indicó: "Fue una muerte violenta. Nadie se merece morir así, nadie".

Claves

Registros fílmicos serán claves en la etapa investigativa, medios potencialmente probatorios que fueron inmediatamente puestos a resguardo por la Fiscalía actuante. Precisamente -y como es de rigor-, mientras se sustancia la Investigación Penal Preparatoria, se ha dispuesto la prisión preventiva por 15 días, de quienes forman parte del legajo en curso, bajo la modalidad de arresto domiciliario. La medida radica en su espíritu legal a que la condición de libertad de los mismos, no entorpezca la producción de pruebas.

"No tenemos definido si todos participaron en la golpiza o si algunos son cómplices. Estaban ahí", dijo.

En cuanto a los plazos, Betiana comentó: "La Fiscal no nos quiso generar falsas expectativas y decirnos una cantidad de días que quizás después se demora. Entendemos que no nos quiere ilusionar. Es un caso grave, que está atendiendo y llevará su tiempo. Sólo nos queda esperar". Mientras tanto, avanzan con las tramitaciones inherentes al velatorio de Guillermo, planificado en Santa Fe, pero aún con fecha incierta. Fuente: Fm Estación Plus