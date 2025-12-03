Pelea entre familiares terminó con un joven apuñalado y el agresor detenido tras persecución

REDACCIÓN ELONCE
Un enfrentamiento entre familiares en un barrio de Concepción del Uruguay, dejó a un joven de 25 años gravemente herido. Elonce confirmó que el agresor, un hombre de 35 años, fue aprehendido y se secuestró el cuchillo utilizado.
Un conflicto entre familiares ocurrido en el Camino Curro, en la ciudad de Concepción del Uruguay, terminó con un violento enfrentamiento con arma blanca que dejó a un joven de 25 años con heridas de gravedad. La rápida intervención policial permitió detener al agresor y secuestrar el arma utilizada en el ataque.
Personal de la Comisaría Primera acudió al lugar tras un llamado de emergencia y se encontró con la víctima, quien presentaba múltiples cortes, entre ellos uno en el pecho con abundante sangrado. El joven relató que había mantenido una pelea con un familiar, un hombre de 35 años, quien se dio a la fuga hacia la zona del arroyo luego del ataque. Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Urquiza.
Detención del presunto agresor
Con la información aportada, efectivos de la Comisaría Primera desplegaron un operativo junto a personal motorizado, integrantes del GEPER y unidades de apoyo. Tras una intensa búsqueda por la zona del arroyo, lograron localizar y aprehender preventivamente al sospechoso, quien también presentaba heridas cortantes. El hombre fue trasladado al Hospital Urquiza para recibir curaciones.
El informe médico policial confirmó que el joven de 25 años sufrió lesiones graves, diagnosticándose neumotórax, por lo que quedó internado en observación. En tanto, el hombre de 35 años presentó lesiones leves, con heridas cortopunzantes en el tórax, región dorsal y húmero.
Secuestro del arma
La fiscal de turno, Dra. Labalta, dispuso la aprehensión del agresor, el secuestro de la evidencia y su posterior alojamiento en la Alcaldía. Entre los elementos incautados, la Policía secuestró un cuchillo tipo hechizo, con una hoja de 12 centímetros y cabo precario, además de prendas de vestir con manchas de sangre, fundamentales para el avance de la investigación.
El caso continúa bajo investigación mientras se esperan nuevas medidas para determinar con precisión las circunstancias del ataque.