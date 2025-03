Otro robo en una casa podría tener vínculos con el ocurrido en un barrio privado

El ingreso con intenciones de robo a una vivienda en Altos de Ñandubay podría tener vínculos con el ocurrido en el barrio privado La Adelina, en Gualeguaychú. La modalidad no es comparable, ya que en el primer incidente que se investiga no había personas en el domicilio, por lo que no se pudo hacer más que una denuncia. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que ambos casos estén relacionados y que los autores sean los mismos.

El sábado pasado, durante el fin de semana de carnaval, al menos tres delincuentes ingresaron a una vivienda en el barrio cerrado Altos de Ñandubay y, de manera muy meticulosa, revisaron cada rincón de la casa sin dejar rastros. "Me jugaría mil veces que son los mismos que entraron a mi casa", comentó la mujer afectada, quien, tras enterarse del asalto ocurrido entre la medianoche del jueves y el viernes en el otro barrio cerrado frente a su loteo, decidió compartir su experiencia con El Argentino.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:30. Se confirmó que los delincuentes ingresaron caminando desde la ruta que conduce a Ñandubaysal y accedieron por uno de los laterales del loteo. Sabían perfectamente que no había nadie en la vivienda, por lo que entraron por la parte trasera, abrieron la reja sin forzarla y comenzaron a revisar todo el lugar.

La mujer sorprendida relató que, a pesar de las lluvias del fin de semana, que cubrieron todo el predio de barro, los delincuentes no dejaron ningún rastro dentro de la casa. "Fueron extremadamente prolijos", señaló. Revisaron cada cajón en busca de dinero, pero no se llevaron ningún objeto de valor. La dueña de la vivienda no tiene dudas de que los autores del robo son los mismos que asaltaron a la mujer y su hijo en Prados de La Adelina, ya que en ese robo tampoco se llevaron artículos valiosos, solo dinero. "En mi casa no se llevaron un montón de cosas que estaban a la vista; solo plata. Fueron impecables en su organización", comentó.

En el caso de Prados, se sospecha que uno de los asaltantes, que llevaba un pasamontañas, podría haber sido una mujer, debido a la contextura física, según relataron las víctimas. En Altos de Ñandubay, la mujer afectada también relató que uno de los delincuentes era probablemente una mujer, ya que muchas de las prendas que revisaron en los cajones fueron cuidadosamente acomodadas. "¿Qué ladrón te acomoda las cosas? Eso es cosa de mujer", reflexionó.

Un residente de Altos de Ñandubay expresó su preocupación por la creciente inseguridad en el barrio cerrado, señalando que la Municipalidad no ha tomado medidas para solucionar los problemas, a pesar de los constantes reclamos. "Hay una desidia total hacia el barrio. Las luces se queman y no las cambian si no te quejas 300 veces. Todos tuvimos que poner alarmas y cámaras de seguridad, y poner alambre de púa en los terrenos. Los que tienen terrenos lindantes con los campos tienen miedo, porque los delincuentes se meten por allí, rompen algo y se van sin que nadie los vea", denunció. Además, criticó el estado de las calles: "Llamas a la Municipalidad y no te hacen caso. Hay más de 15 luces quemadas en el barrio, es una boca de lobo de noche, pero dicen que no hay presupuesto para cambiar los focos, aunque sí lo hay para otras cosas como el arbolito de Navidad o imprimir folletos. El presupuesto existe, pero lo distribuyen mal. Todos estamos inseguros y tememos que esto se convierta en una costumbre. Se siente desidia. No muestran el más mínimo interés por ayudarnos", agregó.

Gracias a la colaboración de varios vecinos de Altos de Ñandubay, la Policía ya tiene imágenes de los posibles autores del robo en la vivienda, y en estos momentos se están llevando a cabo investigaciones para determinar si estas personas son las mismas que, poco antes de la medianoche del jueves, entraron a la casa de la mujer de 78 años y su hijo de 54 en Prados de La Adelina. (Con información de Diario El Argentino de Gualeguaychú)