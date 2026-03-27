Allanamiento por drogas cerca de una escuela terminó con un detenido y secuestro de estupefacientes

REDACCIÓN ELONCE
Un procedimiento de la Policía Federal permitió incautar cocaína, elementos de fraccionamiento y un vehículo. La intervención se realizó en una vivienda cercana a una escuela y derivó en la detención de un hombre.
El operativo por drogas en Concepción del Uruguay se concretó este viernes tras un allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina, que permitió incautar cocaína, elementos vinculados al fraccionamiento y detener a un hombre mayor de edad.
El procedimiento se llevó a cabo en horas de la tarde en una vivienda ubicada sobre calle Chacabuco al 300, a pocos metros de la Escuela Técnica Nº2 “Francisco Ramírez” y en cercanías del Predio Multieventos. La intervención se dio en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.
Según se informó, la medida fue ejecutada por efectivos de la Delegación Uruguay de la Policía Federal, quienes irrumpieron en el domicilio luego de reunir pruebas suficientes durante la etapa investigativa.
Secuestro de cocaína, elementos de corte y vehículo
Durante el allanamiento, los agentes lograron secuestrar una cantidad significativa de cocaína, además de una balanza de precisión y distintos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la sustancia.
Asimismo, se incautaron teléfonos celulares considerados de interés para la causa, los cuales serán peritados para avanzar en la investigación y determinar posibles vínculos con otras personas o redes de comercialización.
Entre los elementos retenidos también se encuentra una motocicleta tipo “chopera”, que habría sido utilizada en el marco de la actividad investigada, pudo conocer Elonce.
Cercanía con una escuela y avance de la causa
Un aspecto que agravó la situación es la proximidad del domicilio allanado con un establecimiento educativo, lo que implica una mayor gravedad en términos legales, debido a la protección especial que la normativa vigente otorga a estos entornos.
El operativo culminó con la detención de un hombre mayor de edad, quien fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.
En la causa intervienen la fiscalía a cargo del doctor Eduardo Santo y el Juzgado de Garantías local. Se prevé que el detenido sea indagado en las próximas horas, en el marco de una investigación que continúa en curso.