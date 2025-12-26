Navidad en rutas de Entre Ríos: detectaron ocho alcoholemias positivas

Durante el 24 y 25 de diciembre, 50.000 vehículos atravesaron el territorio entrerriano con motivo de las celebraciones por Navidad. Y en los distintos puestos de control viales distribuidos en la provincia, se realizaron alrededor de 12.000 controles de alcoholemia, de los cuales, ocho pruebas resultaron positivos. Así lo confirmó a Elonce, responsable del Área de Comunicación de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, Diego Passarello.

Uno de los casos destacados fue detectado en el puesto de control vial de Diamante, donde se registró una alcoholemia de 2,55 gramos de alcohol por litro de sangre. “Es un índice alto y en esos casos siempre se procede a la retención del vehículo”, explicó Passarello. Agregó que, cuando existe un conductor alternativo habilitado y sin alcohol en sangre, puede continuar el viaje; de lo contrario, el rodado queda retenido.

Alcoholizado al volante en Diamante

El hecho se produjo cuando los agentes advirtieron la circulación de una pick-up Ford Ranger en sentido contrario por calle Dasso, antes de la intersección con Andrade. Al intentar detener la marcha y alertar al conductor sobre la maniobra peligrosa, este desobedeció las indicaciones y procuró continuar su recorrido, por lo que se dispuso la inmediata inmovilización del vehículo.

Alcoholizado al volante en Diamante (foto Policía de Entre Ríos)

Posteriormente, se realizó el control de la documentación y se dio intervención al personal de la Dirección General de Seguridad Vial del Puesto Caminero Diamante, que efectuó el test de alcoholemia. El examen arrojó resultado positivo, con una graduación de 2,55 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que derivó en la retención del rodado y su traslado al depósito policial, además de la confección del acta de infracción correspondiente.

En tanto, el conductor fue trasladado a la dependencia policial para su correcta identificación, constatándose que se trataba de un hombre de 35 años, de nacionalidad extranjera, con residencia en la localidad de Hasenkamp, en la provincia.

"Los controles son necesarios"

Durante los operativos navideños también se concretó el secuestro de tres vehículos en los puestos de control de Brazo Largo y Paso Cerrito. Además, se llevó adelante un procedimiento relevante en el puesto Bella Vista, en Concepción del Uruguay, donde se identificó un vehículo que transportaba 238 gramos de cannabis sativa, situación que motivó la intervención del área de Drogas Peligrosas y de la Fiscalía local.

Viajaba con 238 gramos y se los secuestraron en el puesto caminero Bella Vista (foto Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos)

Al evaluar los registros de alcoholemias, Passarello indicó que el número de positivos se mantuvo dentro de los parámetros habituales. “Los fines de semana suelen registrarse entre 10 y 15 alcoholemias positivas". “Queremos entender y creer que hay mayor conciencia, pero los controles son necesarios”, reafirmó; y mencionó la tragedia vial sobre Ruta 11, en Oro Verde, donde "el alcohol pudo haber sido un de los determinantes en la gravedad del siniestro".

"Cerramos 2025 con 806 alcoholemias positivas, a las que se suman estas ocho”, señaló el comisario.

Sobre el operativo Verano Seguro

De cara a la temporada estival, desde el organismo se reforzaron las acciones del operativo Verano Seguro, con 21 puestos de control vial y más de 400 efectivos desplegados. Los controles se intensificaron especialmente en los corredores de las rutas 14, 11, 18 y 127, con foco en la reducción de velocidad, la prevención de siniestros y delitos.

Passarello recordó la documentación obligatoria para circular -DNI, cédula del vehículo, seguro y licencia-, válida también en formato digital, y recomendó verificar el estado del matafuego, neumáticos, luces y el uso correcto del cinturón de seguridad. Además, remarcó que los menores deben viajar en el asiento trasero y utilizar sistemas de retención infantil, de acuerdo con la normativa vigente.