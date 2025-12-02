Nacieron charitos de ñandú en una Reserva Natural entrerriana

La Reserva Natural Las Piedras, en Entre Ríos, celebra el nacimiento de nuevas crías de ñandú (Rhea americana). Los charitos ya se desplazan por los pastizales bajo la protección del macho adulto.
Con gran alegría, la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria de Entre Ríos informó sobre el nacimiento de nuevos ejemplares de ñandú (Rhea americana) en la Reserva Natural Municipal Las Piedras. Estas pequeñas crías, conocidas popularmente como “charitos”, ya se encuentran desplazándose por los pastizales, siempre bajo la vigilancia y protección del macho adulto, que juega un papel fundamental en la crianza de esta especie. El nacimiento de estos ñandúes es un motivo de celebración para la provincia, ya que representa un éxito en el esfuerzo por la conservación y restauración ecológica de esta emblemática especie.
El ñandú es el ave más grande de América, alcanzando hasta 1,40 metros de altura. Aunque no puede volar, es un excelente corredor. Desde 2022, el ñandú forma parte del paisaje de la Reserva Las Piedras, gracias al trabajo realizado por el Plan de Restauración de Ecosistemas, que permitió la incorporación de 10 pichones rescatados del tráfico ilegal. Este esfuerzo está dando frutos, ya que los ñandúes se reproducen exitosamente en un entorno protegido y adecuado para su desarrollo.
El rol ecológico del ñandú y su reproducción
El proceso reproductivo de los ñandúes es un ejemplo de cooperación en la naturaleza. Durante el invierno, los machos compiten por formar su harén. Posteriormente, varias hembras depositan sus huevos en un único nido que es defendido y cuidado por el macho. Este asume toda la responsabilidad: incuba los huevos durante 35 a 40 días y, una vez nacen los charitos, se encarga de su protección y cuidado durante los primeros seis meses de vida. Los ñandúes desempeñan un rol ecológico fundamental, ya que son omnívoros y oportunistas, lo que les permite controlar poblaciones de insectos, dispersar semillas y contribuir al equilibrio del ecosistema del pastizal.
Este tipo de reproducción no solo demuestra el éxito de las políticas de conservación en la región, sino también la importancia de la Reserva Natural Las Piedras como un hábitat adecuado para la conservación de especies nativas y en peligro. Las condiciones de tranquilidad, alimento y espacio en la reserva permiten a los ñandúes reproducirse en un ambiente óptimo.
Protección legal y denuncia de infracciones
Es importante recordar que el ñandú está protegido por diversas leyes, como la Ley Nacional N° 22.421 de Conservación de la Fauna, el Decreto 666/97 y la normativa provincial de Entre Ríos, que prohíben su captura, tenencia, comercialización y traslado sin autorización. Los ñandúes no pueden ser tenidos como mascotas ni comprados o vendidos. Ante cualquier incumplimiento de estas normativas, la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria invita a la comunidad a realizar las denuncias correspondientes ante la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia al teléfono 3446-15417362 o directamente con ellos al 3446-420443. (Con información de la Municipalidad de Gualeguaychú)