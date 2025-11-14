Murió una mujer al chocar con una ambulancia y caer a un desagüe

La víctima conducía un Renault Sandero cuando impactó con una ambulancia que trasladaba dos heridos en emergencia. Vecinos intentaron reanimarla con maniobras de RCP, pero falleció en el hospital. Ocurrió en Río Negro.
Una mujer murió este jueves por la tarde en un accidente vial ocurrido sobre la Ruta 6, a la altura de General Roca, cuando los vehículos se retiraban de la tercera etapa de la Vuelta al Valle. Según confirmó el comisario inspector José González, la víctima circulaba en un Renault Sandero cuando chocó contra una ambulancia privada que trasladaba dos heridos con código rojo.
El siniestro ocurrió en el trayecto hacia Paso Córdoba, en una zona de intenso movimiento vehicular por la finalización de la jornada ciclística. La ambulancia se dirigía al hospital de Roca con dos personas lesionadas en un accidente previo registrado en el sector conocido como “tras cruces”.
El auto cayó al desagüe tras el impacto
De acuerdo con el relato oficial, la ambulancia impactó contra el Sandero que circulaba en sentido sur-norte. Como consecuencia del choque, la conductora perdió el control del vehículo, se despistó hacia la banquina derecha y cayó a un desagüe que corre paralelo a la ruta provincial.
Dos dotaciones de Bomberos acudieron al lugar alertadas por los testigos del hecho. “El personal se encontró con un vehículo dentro del desagüe”, indicaron desde la unidad. Al llegar, observaron que vecinos y personal policial que viajaba por la zona ya realizaban maniobras de RCP sobre la mujer.
Intentos de reanimación y traslado de urgencia
Minutos después arribó el equipo del SIARME, que dispuso el traslado inmediato de la víctima al hospital de Roca. A pesar de los esfuerzos por reanimarla, la mujer falleció a los pocos minutos de ingresar al centro de salud.
El comisario González informó que aún se desconocen las causas precisas del fallecimiento, y que se trabajará en pericias accidentológicas para establecer cómo ocurrió la secuencia completa del siniestro.
Contexto: un cierre marcado por dos accidentes
La tercera etapa de la 82° edición de la Vuelta al Valle, que unió Cipolletti con General Roca, había concluido con la victoria del ciclista uruguayo Anderson Maldonado. Sin embargo, el cierre del evento quedó opacado por dos accidentes de tránsito registrados casi en simultáneo sobre Ruta 6.
El segundo de ellos —el ocurrido tras la competencia— terminó con la muerte de la conductora del Renault Sandero, quien fue embestida por la ambulancia mientras circulaba rumbo al casco urbano. (Diario Río Negro)