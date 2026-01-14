 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Departamento Colón

Murió un joven futbolista tras sufrir una descarga eléctrica mientras trabajaba

14 de Enero de 2026
Federico Sigot, era futbolista y se desempeñaba como operario en cooperativa eléctrica
Federico Sigot, era futbolista y se desempeñaba como operario en cooperativa eléctrica Foto: Club S. y D. Achirense

El operario, de 31 años, sufrió un grave accidente laboral mientras realizaba tareas de mantenimiento. Fue derivado de urgencia a un centro especializado, pero falleció durante el traslado. Clubes e instituciones expresaron su profundo pesar.

Murió joven futbolista en San José.

Un trágico accidente laboral ocurrido este miércoles en San José provocó la muerte de un joven que se desempeñaba como empleado de la Cooperativa Eléctrica General Urquiza. El hecho generó una profunda conmoción tanto en el ámbito laboral como en distintas instituciones deportivas del departamento Colón.

 

Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró alrededor de las 12.40, cuando Federico Sigot realizaba tareas de mantenimiento y reemplazo de un seccionador eléctrico. En ese contexto, el trabajador sufrió una descarga eléctrica que le ocasionó severas lesiones.

 

Tras el accidente, Sigot fue asistido de urgencia y trasladado con destino al Instituto del Quemado. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas sufridas, falleció durante el traslado, confirmaron las autoridades.

 

La Fiscalía en turno tomó intervención inmediata en el caso y dispuso la realización de las diligencias correspondientes para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el accidente laboral.

 

 

Con sentidos mensajes, clubes despiden a joven jugador que falleció

 

La noticia causó un fuerte impacto en la comunidad y especialmente en el ámbito deportivo, ya que el joven se desempeñaba como futbolista y había integrado planteles de distintos clubes del departamento Colón. A través de las redes sociales, diversas instituciones expresaron su pesar y acompañamiento a la familia.

 

“Con gran tristeza, expresamos nuestras condolencias a la familia Sigot Perroud, deseando que reciban fortaleza y logren superar este difícil momento. Q.P.D.E. Federico Sigot”, manifestaron desde el Club Social y Deportivo El Espinillo.

 

Por su parte, desde la Liga Rural Colón señalaron: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Federico Sigot, que fue jugador de nuestra Liga. Acompañamos a la familia y amigos en este momento tan difícil”.

 

También se sumaron mensajes de despedida del Club Social y Deportivo Achirense y del Club Atlético Villa Elisa, instituciones en las que el joven de 31 años dejó su huella deportiva.

Temas:

Accidente laboral descarga eléctrica departamento Colón tragedia laboral
