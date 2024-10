Habló la madre de la mujer policía que asesinó a sus hijitos y dio nuevos detalles

Foto: Radio Plus San Luis)

Mujer policía asesinó a sus hijitos. Marina Silva, la suboficial de Policía de San Luis que mató a balazos a sus dos hijitos de dos y siete años cumplió el fin de semana 31 años. Lo hizo en la cárcel, aislada y medicada.

La complicada situación económica que enfrentaba la imputada se identificó desde el principio de la investigación como el motivo principal detrás de la tragedia, basándose en testimonios y en una carta escrita a mano por la propia Silva.

Sin embargo, en las últimas horas, Paola Núñez, madre de la acusada y abuela de las víctimas, sugirió la existencia de un motivo mucho más relevante que las deudas que tenía. También abordó el estado de salud mental de su hija, el papel de los padres de Bautista y Sofía, así como diversos incidentes de violencia.

Las declaraciones de la madre de Silva

En una conversación con El Chorrillero, Núñez admitió que Marina solía jugar en “casinos online” y que gastaba mucho más dinero del que ganaba para proporcionar a sus hijos una vida de “lujo”.

“Si vos le veías el placard, tenía perfumes que ni siquiera los abría, ropa que ni siquiera usaba”, explicó, como un ejemplo de las compras compulsivas que realizaba.

“Hay algo más, que lo hablé en la Justicia”

Sin embargo, más allá de las deudas que tenía, que según el Banco Central ascendían a 6,7 millones de pesos, la madre de la mujer detenida por los asesinatos de sus hijos consideró que este no fue el desencadenante de lo ocurrido.

Marina Silva al ser detenida. Archivo

“Hay algo más, que lo hablé en la Justicia. Quizás más adelante se enteren y sepan todo. Ahora no lo puedo decir, pero sí, hay algo más. Yo lo había borrado porque me daba vergüenza exponer lo que estaba pasando”, destacó Núñez.

Por otro lado, la mujer afirmó que cuando Marina se separó debido a los reiterados episodios de violencia a los que la sometía el padre de Bautista, su hijo menor, tuvo que iniciar un tratamiento psicológico y estuvo de licencia en la fuerza durante varios meses.

“Hace dos años que ya no tenía que ser policía”

“Mi hija hace dos años que ya no tenía que ser policía. Cuando entró en un tratamiento psicológico y psiquiátrico, ya no tenía que haber sido policía. Tenían que haberle sacado el arma”, afirmó.

En la misma línea, Núñez también criticó a su exmarido, el padre de Marina, a quien acusó de haberle pagado a un psicólogo privado para que le diera el alta y pudiera seguir trabajando. “Eso tendrían que investigar. ¿Quién le dio el alta para que siga siendo policía?”, cuestionó.

“Mi hija no estaba preparada para serlo. El primer caso fuerte que le tocó, me llamó a las cinco de la mañana llorando para que la vaya a buscar”, agregó. Para ella, tampoco estaba “capacitada para ser madre”, sino que “jugó a serlo” y “forzó muchas cosas”.

Paola Núñez está convencida de que su hija no saldrá con vida del Servicio Penitenciario. A pesar de los sentimientos encontrados que le genera esta convicción, sostuvo con tristeza y rechazo: “Esa no es mi hija, a esa persona yo no la reconozco”.

(Con información de TN)

