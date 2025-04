Muertes de bebés en hospital: la enfermera negó todo, desmintió a las madres y explicó por qué sonríe

El juicio por la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal tuvo su día clave: la declaración de Brenda Agüero, la única acusada como autora material de los crímenes.

En primer lugar, la enfermera, que lleva 3 años detenida, aclaró que iba a responder preguntas pero desistió “después de ver el nivel de agresividad tanto del Ministerio Público Fiscal como de los abogados querellantes”.

“Algo que no hice”

“Como todos saben llevo casi tres años detenida y todavía no lo puedo creer. Todo este tiempo por algo que no cometí, por hechos que no hice. No sé de qué forma ya decirlo, me están acusando de algo que no hice”, subrayó.

Puntualmente sobre la acusación de asesinar bebés recién nacidos, su declaración giró en torno a desmentir cualquier posibilidad: “Jamás se me hubiese cruzado por la cabeza hacerle daño a un bebé o a una persona, soy inocente”.

Muertes de bebés en hospital: la enfermera negó todo.

Agüero marcó que nunca tuvo problemas en los lugares donde trabajó, “incluso en el Neonatal”. “Varios testigos han dicho que era compañera, estudiosa, dedicada. Y lo han tomado como algo negativo”, reprochó.

“No son ciertas”

En el tramo más contundente de su versión, la acusada desmintió algunas de las cosas que dijeron las madres de las víctimas durante el juicio.

“Desde una madre que dijo que la agredí físicamente, jamás pasó. Y otra dijo que habló conmigo y que yo toqué a su hijo, o que me vieron en el centro obstétrico”, enumeró.

Y planteó que no sabe qué fue lo que pasó en el Neonatal. “Puedo decir que comprendo el dolor de las madres, pero yo no fui. Me están acusando de homicidio e intento de homicidio cuando yo no fui. Jamás le hice daño a ningún bebé”, repitió.

Por qué sonríe

Agüero hizo una pausa en su defensa para explicar por qué durante las audiencias se la vio sonreír varias veces. “Dijeron que no estoy siendo consciente de que estoy en un juicio. No es así: sé muy bien a lo que me estoy enfrentando. A la sonrisa yo solamente la hago porque viene mi mamá. Y lo único que hago es sonreírle a ella para que sepa que estoy bien”, aclaró antes de quebrar en llanto.

Brenda Agüero giró para sonreírle a su madre.

“En el juicio han cuestionado todo lo que hago, desde si estoy seria, que no me importa nada, si no miro no soy empática, cuestionan mi sonrisa, el hecho de que no entiendo la magnitud de lo que está pasando, eso no es así, sé muy bien a lo que me estoy enfrentando y es incómodo estar sentada y no poner aclarar cada vez que dicen algo”, afirmó la enfermera.

Ante la decisión que tomará la Justicia, lamentó: “Me mataron en vida. Sea cual sea la decisión final y si tengo la bendición de poder salir, afuera tengo una vida arruinada, una sociedad que señala, los medios que no hacen otra cosa que llamarme asesina serial”.