Policiales Accidente y detención en Federación

Manipulaba un revólver, se hirió accidentalmente y terminó detenido por tenencia ilegal

4 de Diciembre de 2025
(Imagen Ilustrativa).
(Imagen Ilustrativa).

REDACCIÓN ELONCE

Un joven de 19 años resultó herido tras manipular un revólver en Federación. Elonce confirmó que la policía intervino en el hecho y el lesionado, fue aprehendido por tenencia ilegal del arma, que tenía numeración suprimida.

Federación: joven se hirió y fue detenido por tenencia ilegal. Un joven de 19 años terminó detenido luego de sufrir una herida accidental mientras manipulaba un arma de fuego en la ciudad de Federación. El hecho ocurrió este miércoles a las 16:40, en calle Mary Centurión del barrio San Carlos, donde intervino personal de la Comisaría Tercera, según informaron fuentes policiales.

 

De acuerdo con los datos recabados, el joven manipulaba un revólver calibre .22 cuando el arma se disparó de manera accidental, impactando en su brazo derecho. Debido a la lesión, fue trasladado de inmediato al hospital local, donde se constató que presentaba heridas leves.

 

Secuestro del arma

 

Tras la intervención médica, la Fiscalía dispuso el secuestro del arma, un revólver marca Tango calibre .22 con numeración suprimida, junto a una vaina servida encontrada en el lugar. Policía Científica realizó las pericias correspondientes para avanzar en la causa.

El joven detenido.
El joven detenido.

 

Más tarde, a las 18:40, y por orden judicial, se procedió a la aprehensión del joven por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, quedando alojado en la Jefatura Departamental a disposición de la Justicia.

 

El hecho reabre el debate sobre la tenencia irregular de armas y los riesgos que representan estos elementos cuando no se encuentran debidamente registrados ni manipulados con las medidas de seguridad adecuadas.

Temas:

Federación arma de fuego herido joven secuestro
