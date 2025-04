Madre del joven hallado sin vida hace 23 días en Paraná pide conocer resultado de la autopsia

Madre de joven hallado sin vida pide conocer resultado de autopsia. Agustín Gómez fue hallado sin vida, el pasado 18 de marzo en un descampado de la zona de calle El Paracao, en la zona suroeste de la ciudad de Paraná. Desde ese día, su madre, Susana Gómez, no ha recibido el resultado de la autopsia, por lo que continúa reclamando ante la justicia y la morgue judicial de Oro Verde.

“El reclamo es que le hicieron la autopsia el 21 de marzo, y hasta hoy (10 de abril), no conocemos los resultados. El médico forense me dijo que la autopsia tardaba 15 días. Ya se cumplieron los 15 días y yo llamo todos los días”, relató Susana al dialogar con Elonce.

La mujer denunció la falta de respuesta por parte de la fiscalía. “Me dicen que ninguna novedad”, afirmó con impotencia.

El lugar donde hallaron el cuerpo.

Investigación y revisión de cámaras

Si bien el cuerpo de Agustín fue entregado a la familia, el informe forense aún no fue remitido. “Como madre, ahora el duelo lo estoy haciendo en paz, pero no puedo quedarme tranquila, sabiendo que me están ocultando las cosas. Del día de la búsqueda no se revisaron cámaras, ¿cómo llegó el cuerpo de Agustín ahí sin vida? No me han dicho nada”, expresó a Elonce.

La madre pidió que se investigue en profundidad. “Yo lo único que quiero es saber la verdad como mamá. Porque hay una familia, que estamos esperando los resultados, porque Agustín es un joven más que no sabemos qué pasó, porque nadie lo vio y las cámaras no fueron revisadas. Me lo aseguraron los de la comisaría novena”, dijo Susana.

Agustín Gómez.

Además, detalló algunos elementos que podrían aportar información. “Tampoco ahora queda investigación la SUBE que se encontró, y una tarjeta de crédito que tenía, porque con eso, se sabe si se tomó el cole o no, si él se fue en colectivo del barrio 500 Viviendas y a dónde fue. Está eso en investigación”, remarcó la preocupada mujer.

"Yo no creo que sea autodeterminación"

Susana manifestó su desconfianza respecto a los motivos de la muerte de su hijo. “Supuestamente, dicen que el médico se fue de vacaciones, no está el médico forense. Y hasta ahora, no me han dicho. Hoy llamé a Oro Verde para preguntar sobre el médico, se tiran el papelito uno al otro entre la Morgue y Fiscalía”, sostuvo.

“Voy a ir al tribunal a ver si está ahí el médico que le hizo la autopsia a mi hijo, porque ellos, me están reteniendo la información”, afirmó a Elonce. Mostró documentos relacionados con Agustín. “Yo quiero que el fiscal dé la cara, que me hable a mí”, pidió la mujer.

La madre también se refirió a versiones sobre una supuesta autodeterminación. “Eso, a mí no me lo van a comprobar si no tengo la autopsia. Ellos, pueden decir porque han comentado cosas en otros medios, y mi hijo no se puede defender”, remarcó.

“Mi hijo no se puede defender. No hay cartas, no hay nada. No sé qué quieren demostrar, quieren tapar algo”, denunció Susana.

“Era un chico alegre”

“Le pido con la mano en el corazón, si tiene hijo, que me dé la cara el fiscal”, reiteró la mujer. Además, se preguntó: “¿Por qué me retienen estos datos que son tan importantes para mí, para mi familia? Porque esto no va a quedar así. ¿Cómo puede ser que aparezca el cuerpo de mi hijo así nomás y nadie sepa nada?”, cuestionó con firmeza en diálogo con Elonce.

Finalmente, recordó a su hijo con profundo dolor. “Él era un chico alegre, no tenía nada. Siempre amigo de todos. En el velatorio, todos me llamaron. Era un buen pibe, no andaba en la joda, no andaba en nada como dicen”, concluyó.