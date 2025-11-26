 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Federal

Tras veredicto de jurado popular, lo condenaron a seis años de prisión por abuso sexual

26 de Noviembre de 2025
Ingreso a la localidad de Federal
Ingreso a la localidad de Federal Foto: archivo / ilustrativa

El juez Dri dictó la pena de seis años de prisión a S.A.D., quien fue declarado culpable el pasado 12 de noviembre en un juicio por jurados, en el marco del legajo “S.A.D. s/Abuso sexual con acceso carnal agravado”.

El juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Germán Dri, dictó ayer la pena de 6 años de prisión a S.A.D., quien fue declarado culpable el pasado 12 de noviembre en un juicio por jurados que se desarrolló en la sede de la sección Federal del Colegio de la Abogacía, en el marco del legajo “S.A.D. s/Abuso sexual con acceso carnal agravado”.

 

El magistrado dispuso también que S.A.D. sea trasladado a la unidad penal que disponga el Servicio Penitenciario -ya que se encontraba cumpliendo prisión preventiva en la Jefatura Departamental de Policía de Feliciano-, conforme el cupo disponible, donde quedará detenido y a disposición de la causa. S.A.D. había sido declarado autor penalmente responsable de delito de “Abuso sexual simple, agravado por el vínculo, reiterado”.

 

Durante el debate el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Eugenia Molina y los fiscales Mario Guerrero y Martín Irurueta, en tanto que los abogados Rafael y Diego Briceño asistieron al imputado.

 

Se trató del centésimo cuadragésimo noveno juicio por jurados realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Temas:

Abuso sexual Juicio por jurados jurado popular Federal
