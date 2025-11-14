Llamaron a padres para calmar a alumnos y todos terminaron atacando a docentes

Un enfrentamiento entre estudiantes en una escuela primaria de La Plata derivó en una agresión colectiva de padres y alumnos contra el personal docente. La directora debió ser hospitalizada tras los golpes recibidos.
Un violento episodio se registró en la Escuela Primaria N° 80 de City Bell, en el partido de La Plata, donde una pelea entre alumnos en pleno recreo derivó en una agresión colectiva contra docentes y directivos. El hecho dejó como saldo a la directora del establecimiento internada y a varios maestros golpeados, en una escena de descontrol total dentro del patio escolar.
Según relataron docentes presentes, el conflicto comenzó cuando dos alumnos y una alumna iniciaron una pelea que rápidamente escaló en intensidad. Los auxiliares y maestros que intervinieron para separarlos también recibieron golpes en medio del intento por contener la situación.
La llegada de los padres agravó la violencia
Tras controlar el enfrentamiento inicial, las autoridades activaron el protocolo correspondiente en casos de violencia escolar. Se convocó a los familiares de los involucrados para retirar a los menores y colaborar en la contención del conflicto.
Sin embargo, la llegada de los adultos produjo el efecto contrario. Varios de los alumnos continuaban alterados y, lejos de calmar los ánimos, los familiares se sumaron a la tensión general. En pocos minutos, el patio volvió a transformarse en un escenario de caos, esta vez con padres y estudiantes agrediendo a docentes.
Testigos describieron una escena desbordada, con gritos, insultos, empujones y sillas arrojadas. La violencia se extendió hacia el personal directivo.
La directora terminó internada
La directora fue la más perjudicada por los ataques. Una docente que presenció los hechos relató que “a la directora le dieron una patada en la pierna y la hicieron sangrar, porque le pegaron justo en una várice”. La mujer debió ser trasladada en ambulancia para ser atendida por los traumatismos.
Desde la comunidad educativa señalaron que la situación generó conmoción entre el personal y reavivó la preocupación por los episodios recurrentes de violencia en las escuelas del distrito.
Antecedentes recientes de violencia escolar
El hecho ocurrido en City Bell no es aislado. En septiembre de 2024, una alumna de 10 años resultó internada luego de ser atacada por siete compañeros durante un recreo en el mismo establecimiento. La madre de otro estudiante recordó que “esto pasa más seguido de lo que se cree”, reflejando la preocupación creciente entre las familias.
A nivel provincial también se registraron episodios graves. El 4 de noviembre, una mujer irrumpió en la Escuela Secundaria N° 16 de Junín y atacó a cadenazos a una alumna de 14 años, en un hecho que quedó registrado en videos que se viralizaron. Según la denuncia, la agresora ingresó al aula al grito de “¿Qué problema tenés con mi hija?” y comenzó a golpear a la joven con una cadena, mientras lanzaba amenazas de muerte. (Perfil)