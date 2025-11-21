Joven fue detenido tras apuñalar a su hermano y agredir a su madre en Gualeguaychú

REDACCIÓN ELONCE
Un joven de 21 años fue detenido en Gualeguaychú luego de atacar a su madre y apuñalar a su hermano de 25 años durante una discusión familiar. La rápida intervención policial permitió su aprehensión, y el caso es investigado por la Fiscalía local.
Violencia familiar Gualeguaychú. Un violento episodio familiar se desató este viernes al mediodía en Gualeguaychú, cuando un joven de 21 años agredió a su madre y apuñaló a su hermano en un hecho que conmocionó a los vecinos de la zona. El altercado ocurrió alrededor de las 12:45 horas, en inmediaciones de Samaniego y Palavecino, donde efectivos de la Comisaría Octava fueron alertados por los gritos y el desorden en la vía pública.
Al llegar al lugar, los policías encontraron a un joven de 25 años ensangrentado, quien relató que había intervenido en defensa de su madre, quien estaba siendo agredida por su hermano. Durante la confrontación, el agresor utilizó una cuchilla para atacarlo, hiriéndolo en varias partes del cuerpo.
Según el informe policial, la víctima sufrió cuatro heridas cortantes: dos en su brazo izquierdo, una en el brazo derecho y otra en la cabeza. Además, su madre resultó lesionada con un corte en un dedo de la mano izquierda. Afortunadamente, ambas personas se encuentran fuera de peligro, con lesiones leves.
Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga, pero un operativo de búsqueda realizado por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, junto con la colaboración de la Comisaría Sexta, permitió localizarlo rápidamente.
El joven de 21 años fue detenido en la calle Tropas, entre Pública y Paso del Tala, y quedó a disposición de la Fiscalía local, que investiga el caso por lesiones y violencia familiar.