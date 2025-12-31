Investigan la muerte de una mujer hallada sin vida en una vivienda en Concordia

En la mañana de este miércoles, personal policial intervino ante el hallazgo de una mujer sin vida en una vivienda ubicada sobre calle 25 de Mayo, entre Urdinarrain y Vélez Sarsfield, en la zona céntrica de la ciudad de Concordia.

La casa se encuentra a pocos metros de la parroquia de los Padres Capuchinos y a escasas cuadras de la peatonal, en un sector densamente poblado y de permanente circulación. En el lugar, durante varias horas, trabajó personal de la Jefatura Departamental de Policía de Concordia, especialmente efectivos de la División Criminalística.

En el lugar fue encontrado sin vida el cuerpo de una mujer mayor de edad, presuntamente octogenaria, que llevaba varios días fallecida, motivo por el cual el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición.

Los peritos y los investigadores de la Policía de Entre Ríos se encuentran abocados a establecer con precisión tanto la fecha del deceso como las causas que derivaron en la muerte de la mujer, indica Diario Río Uruguay.

Vecinos de la zona señalaron que la occisa residía en la vivienda junto a un familiar directo, presuntamente un nieto o sobrino, quien incluso habría sido la persona que abrió la puerta a los efectivos policiales al momento del procedimiento.

El cuerpo fue derivado a la morgue que funciona en el Hospital Felipe Heras, donde se realizará la autopsia correspondiente.