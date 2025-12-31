 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Un remis chocó contra una puntera de avenida Avenida Almafuerte

31 de Diciembre de 2025
Choque en Av. Almafuerte
Choque en Av. Almafuerte

REDACCIÓN ELONCE

El accidente ocurrió en la mañana de este miércoles en la intersección de Av. Almafuerte y Mihura. El remis trasladaba a tres pasajeras: una mujer y dos menores. Fueron trasladadas al hospital porque sufrieron heridas leves, supo Elonce.

Un accidente de tránsito ocurrió este miércoles por la mañana, cerca de las 9.30, en Av. Almafuerte y Mihura, de Paraná.

 

Según se informó, un automóvil que funciona como remis se chocó una puntera ubicada en el lugar.

 

 

Eric Bangert, oficial ayudante de Comisaría Tercera, explicó a Elonce que “el Fiat Cronos venía circulando por calle Mihura, giró para acceder a Avenida Almafuerte y, por causas que se tratan de establecer, chocó la puntera de hormigón que tiene una columna de alumbrado público”.

 

Mencionó que el conductor “no se descompensó ni tuvo alguna anomalía”.

 

Confirmó que, al momento del accidente, el remis trasladaba tres pasajeras. “Una señora fue trasladada al hospital, ya que tenía un hematoma en la pierna izquierda. Su hija, de 12 años, tuvo un corte en la zona de la frente y su beba, de 10 meses, no sufrió lesiones. Fueron llevadas al hospital San Roque”, comentó.

 

Remarcó que “no hubo otro vehículo involucrado. Se analizarán las imágenes de una cámara de seguridad de la zona para saber fehacientemente cómo ocurrió el hecho”. Elonce.com

 

 

 

 

