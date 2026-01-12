Imputaron a dos puesteros por el doble crimen en el río Coronda

La Justicia de Santa Fe avanzó en la investigación del doble homicidio ocurrido en la madrugada del 31 de diciembre de 2025 en el río Coronda, al imputar a dos puesteros de la zona de islas de Sauce Viejo como coautores del crimen. Se trató de una audiencia realizada este lunes al mediodía en los Tribunales de la capital provincial.

Los imputados fueron identificados como Miguel Ángel P. y Julián S., ambos dedicados al cuidado de ganado vacuno en inmediaciones del arroyo La Blanca. La acusación estuvo a cargo del fiscal de Homicidios, Carlos Lacuadra, mientras que la audiencia fue presidida por el juez Pablo Ruiz Steiger. La defensa estuvo a cargo de los abogados particulares José Mohamad y Rocío Alberto, publicó Aire de Santa Fe.

Según expuso el fiscal, el hecho ocurrió cerca de las 2 de la madrugada del último día de 2025, cuando los dos puesteros habrían sorprendido a las víctimas, José y Martín Cabrera, y les dispararon en reiteradas oportunidades con armas de fuego, con la intención de causarles la muerte.

El hallazgo de las víctimas

Los cuerpos de los primos Cabrera fueron encontrados sin vida horas más tarde, sobre una embarcación que flotaba a la deriva en el río Coronda. De acuerdo a la investigación, ambos presentaban heridas de arma de fuego compatibles con el ataque descripto por la Fiscalía.

En rueda de prensa brindada tras la audiencia, Lacuadra confirmó que en la embarcación donde fueron halladas las víctimas se encontraron cortes vacunos. En ese sentido, sostuvo que la faena se había realizado en un lugar común vinculado a ambos imputados, un dato que fue incorporado como elemento relevante dentro de la causa.

Armas secuestradas y agravantes

Además del doble homicidio, la Fiscalía imputó a Miguel Ángel P. y Julián S. por la tenencia ilegítima de armas de fuego de uso civil. Durante los allanamientos realizados en los domicilios de los acusados, se secuestraron una escopeta calibre 12 y una escopeta calibre 16.

Los detenidos tiene 42 y 61 años (foto Aire de Santa Fe)

El fiscal precisó que uno de los calibres secuestrados coincide con los proyectiles que provocaron la muerte de las víctimas, lo que refuerza la hipótesis acusatoria presentada ante el juez.

Calificación legal y próximos pasos

Los dos puesteros fueron imputados como coautores de homicidio calificado por el empleo de arma de fuego, en concurso con el delito de tenencia ilegítima de armas de fuego de uso civil. Ambos permanecen detenidos.

El próximo martes 20 de enero, en un horario que será definido por el tribunal, se llevará adelante la audiencia en la que se debatirá el pedido de prisión preventiva para los dos imputados, mientras la causa continúa su curso judicial.