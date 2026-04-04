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Identificaron al hombre hallado sin vida en la playa de Colón

Identificaron al hombre hallado sin vida en la playa de Colón. Se trata de un hombre de 34 años oriundo de Buenos Aires, y la policía investiga las circunstancias.

4 de Abril de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: Archivo Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Identificaron al hombre hallado sin vida en la playa de Colón. Se trata de un hombre de 34 años oriundo de Buenos Aires, y la policía investiga las circunstancias.

Identificaron al hombre hallado sin vida en la playa de Colón tras un llamado que alertó sobre la presencia de un cuerpo en Balneario Inkier, ubicado en el río Uruguay. El hallazgo se produjo este mediodía en el sector N° 1, cuando un guardavidas observó pertenencias flotando en el agua y posteriormente divisó el cuerpo cercano a la costa.

 

 

Inmediatamente se activó el protocolo correspondiente, y personal policial intervino en el lugar para asegurar la zona y dar inicio a la investigación. Según fuentes oficiales informaron a Elonce, la víctima fue identificada como Matías Nahuel Rodríguez, de 34 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires.

 

Se procedió al secuestro de los efectos personales del hombre, que serán incorporados a la investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias de su muerte. Las autoridades locales trabajan en coordinación con la policía provincial para recabar información y analizar la escena.

 

Protocolo de actuación y tareas de investigación

 

El guardavidas que descubrió el cuerpo cumplía con sus tareas habituales cuando detectó elementos sospechosos en el agua. Su rápida reacción permitió que se activara el protocolo de emergencia y se notificara a las fuerzas de seguridad para iniciar la pesquisa de manera inmediata.

 

Las autoridades confirmaron que la zona fue asegurada y que se preservaron todas las evidencias presentes en el lugar. Además, se buscarán testimonios de posibles testigos y registros que puedan aportar información sobre los últimos movimientos de la víctima antes del hallazgo.

Temas:

Hombre muerto
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