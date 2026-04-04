Habrá charlas, taller y actividades de muralismo durante las tres jornadas de actividades

Abren la inscripción para las instancias de formación del Encuentro Provincial de Muralismo. Las instancias formativas del Encuentro serán una charla sobre arte público, coordinada por la artista Cami Guerra China del Rio de Rosario; y un taller de mural comunitario, coordinado por la artista Florencia Albornoz de Paraná.

Los inscriptos que conformen el cupo, podrán participar de la charla, el taller y las actividades de muralismo que se desarrollarán durante los tres días.

Ambas propuestas están dirigidas a toda la comunidad artística y residentes en Maciá, interesados en la temática. Se solicita a quienes ya se registraron en el Concurso de Bocetos del mismo Encuentro y quieran participar de la charla y/o taller, que también se inscriban para las instancias de formación, por razones organizativas.

Link para la inscripción a las instancias formativas: https://forms.gle/qAHRdLVRc4gbr5jG6

Los espacios de formación y las actividades de muralismo pretenden explorar el poder del arte público como herramienta para la educación, la transformación social y la integración del arte a proyectos destinados a instituciones educativas y comunitarias.

Concurso de Bocetos

Por otro lado, se recuerda que hasta el 24 de abril sigue abierta la inscripción en la convocatoria de bocetos para pintar en el mismo Encuentro Provincial de Muralismo de Maciá. La temática es Pueblos Entrerrianos, arte e identidad.

Pueden participar artistas mayores de 18 años que acrediten residencia en la Provincia de Entre Ríos por un plazo no inferior a tres años. El jurado seleccionará siete proyectos ganadores, cuyos autores recibirán un premio monetario de 550 mil pesos para propuestas de un solo integrante y 850 mil pesos para grupos de

hasta tres integrantes. Además, quienes no residan en Maciá, percibirán estadía y comidas durante el evento.

Formulario para la convocatoria de bocetos: https://forms.gle/RMKxbEfqQU7oYNsz7

Reglamento en: https://drive.google.com/file/d/10dqybkr4ObymW8FvWafnuv9zX7t_gaJq/view?usp=sharing

Más info de ambas convocatorias al mail: culturaconvocatoriaer@gmail.com