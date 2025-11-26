 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Hallaron 39 aves en cautiverio: había especies protegidas como cardenal amarillo y rey del bosque

En procedimientos en Gualeguaychú y Concordia rescataron 39 aves, entre ellas especies protegidas. Parte de los ejemplares fueron derivados a un santuario para su recuperación.

26 de Noviembre de 2025
Un total de 39 aves fueron halladas en cautiverio durante operativos realizados en distintos puntos de la provincia, entre ellas ejemplares de especies protegidas y declaradas Monumento Natural. Los rescates se concretaron en procedimientos vinculados al tráfico ilegal de fauna silvestre y a infracciones a la Ley de Caza Nº 4.841, con intervención de la Dirección de Fiscalización y Recursos Naturales y personal de la Policía de Entre Ríos.

Operativo en Concordia: especies protegidas y trampas

En un domicilio particular de Concordia se incautaron 24 aves que se encontraban enjauladas. Entre ellas había 5 cardenales copete colorado, 4 mistitos, 1 cardenal amarillo, 5 Juan chiviro, 2 naranjeros, 1 reina mora, 1 zorzal silbador, 1 corbatita, 1 morajú, 1 rey del bosque y 2 brasitas de fuego. También se retiraron 24 jaulas y 7 tramperas utilizadas para la captura de pájaros silvestres.

 

El cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) está declarado Monumento Natural de Entre Ríos por la Ley Nº 11.078, por lo que su tenencia y comercialización se encuentran prohibidas.

Decomiso en Gualeguaychú

En otro procedimiento se decomisaron 15 aves que permanecían cautivas. Entre ellas se detectaron 1 cardenal imperial, 2 reinas moras, 2 Juan chiviro verdón, 1 Juan chiviro de collar, 3 cardenales copete colorado, 1 paraguayito blanco, 1 corbatita, 1 jilguero, 1 monjita y 1 cabecita negra.

 

Derivación y recuperación

El director de Recursos Naturales y Fiscalización, Antonio Marcelo Sapetti, comentó que los ejemplares de cardenal amarillo y Rey del bosque fueron entregados al guarda fauna Marcelo Cortina, quien los trasladó al santuario Parque Perico. Allí serán recuperados para posteriormente realizarles estudios de ADN que permitan determinar su lugar de origen y definir su liberación. (Era Verde)

