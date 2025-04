"Dios me puso en su camino", valoró el guardia que halló a joven entrerriano en Santa Fe

Después de cuatro días de angustia e incertidumbre, Emiliano Urbani, el joven de Chajarí que estudia en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), fue encontrado en la Costanera Este de Santa Fe. "Dios me puso en el camino de ese chico", aseguró Matías, el guardia de seguridad que lo reconoció.

Matías trabaja como guardia de seguridad en uno de los paradores de la Costanera Este. Cerca de las 23.30 del martes, cuando estaba en su puesto de trabajo, vio salir de la reserva a un joven y, gracias a una foto que la propia madre de Emiliano le había mostrado, pudo reconocerlo.

"Le brindé una campera, un short y agua. Estaba todo lastimado y tenía mucha hambre. Yo pensé que era un indigente. Estaba muy nervioso y temblaba mucho. Me decía 'Tengo sed, tengo mucha hambre, me robaron'", relató el policía a Aire de Santa Fe.

Apareció Emiliano Urbani: lo hallaron deambulando en la Costanera Este (foto El Litoral)

El trabajador contó que fue la madre de Emiliano quien, días pasados, se acercó a él, le mostró la foto de su hijo, le informó que estaba desaparecido y le pidió que le avisara si lo veía. Así fue que ni bien Matías tomó contacto con Emiliano, se comunicó con la madre.

"El mismo Emiliano me pasó el número de la mamá, me atendió el padre, me pidió que lo retengamos, él no se iba a ir. Estaba tranquilo", relató Matías quien inmediatamente llamó al 911 para informar sobre el hallazgo.

"La madre en un auto particular y el padre en un patrullero, me abrazaban”, rememoró el uniformado al remarcar: “Dios me puso en el camino de ese chico”.

Matías, el guardia que encontró a Emiliano Urbani (foto Aire de Santa Fe)

El guardia recordó el diálogo que mantuvo con Emiliano tras reconocerlo: "Me dijo que lo subieron a una camioneta blanca, le taparon la nariz, lo llevaron al fondo de la costanera y ahí se perdió".

"Era una noche tranquila, porque siempre se ven situaciones revoltosas. Siempre encontramos cosas para contar, una más para el cuaderno", concluyó Matías.