Pescaban en el río Uruguay y al regresar habían robaron ruedas de seis tráilers de lanchas

REDACCIÓN ELONCE
Un grupo de pescadores sufrió el robo de cubiertas y llantas de tráilers mientras realizaban una jornada de pesca en Concordia. En diálogo con Elonce, uno de los damnificados relató el malestar que generó el hecho, que dejó lanchas varadas.
Un insólito y preocupante episodio de inseguridad afectó a pescadores que habían dejado sus tráilers en la costa mientras ingresaban al agua. Al regresar, descubrieron que delincuentes habían robado las ruedas de al menos seis tráilers de lanchas, lo que les impidió retirar las embarcaciones y generó un fuerte perjuicio económico.
El hecho ocurrió durante la mañana en un camping ubicado en inmediaciones de la zona conocida como La Tortuga Alegre, cerca de la represa de Salto Grande, en el departamento Concordia. Según se informó, los pescadores habían arribado temprano y dejaron los tráilers en la costa para salir a navegar, sin imaginar que serían víctimas de un robo de gran magnitud.
Raúl Rodríguez, uno de los pescadores afectados, relató a Elonce cómo se encontraron con la situación al regresar del río. “Nosotros llegamos temprano, como hace cualquier pescador. Salimos a probar una lancha y cuando volvimos, entre las diez y las once de la mañana, nos encontramos con una sorpresa lamentable”, explicó.
Robo planificado y pérdidas millonarias
Rodríguez detalló que los delincuentes actuaron con rapidez y precisión. “Nos robaron cuatro cubiertas con llantas completas. Nuestra lancha es de gran porte y tenía dual. A otros chicos les robaron dos cubiertas, a otros también el auxilio. En total fueron seis tráilers”, enumeró.
El pescador subrayó que se trata de ruedas especiales, lo que complicó aún más la situación. “No son llantas comunes, son agrarias, rurales, porque soportan mucho peso. Hasta la tarde había gente que no podía conseguir una sola cubierta para sacar la lancha del agua”, señaló.
El impacto no fue solo económico. Varias personas quedaron varadas durante horas, sin poder retirar sus embarcaciones. “Eran las seis de la tarde y todavía había gente con la lancha en el agua, sin solución”, recordó.
Visitantes afectados y malestar generalizado
Entre los damnificados había pescadores que no son de la ciudad. “Dos de ellos vinieron de paseo a pescar boga. No son de Concordia y se llevaron una sorpresa muy fea”, lamentó Rodríguez, quien advirtió que este tipo de hechos perjudican la imagen del destino turístico para la pesca.
“El problema es que ensucia a la ciudad. Viene gente de todos lados a pescar, porque es un deporte muy lindo, y que les pase esto nos hace dar un paso atrás”, sostuvo.
Intervención policial y reclamos de seguridad
Según relató el pescador, intervino personal de la Comisaría Quinta, que se hizo presente en el lugar. “Vinieron con buena predisposición y nos pidieron que denunciemos, pero ¿a quién vas a denunciar si no viste a nadie?”, cuestionó.
Rodríguez afirmó que el episodio generó desconfianza entre los pescadores habituales del lugar. “Después de esto, no vamos más ahí. Vamos a ir a campings donde haya seguridad, como el municipal o lugares donde alguien cuide las lanchas”, explicó.
El hecho dejó un fuerte malestar entre los afectados, que coincidieron en señalar la necesidad de mayor presencia y controles en zonas muy concurridas por pescadores y turistas, para evitar que este tipo de robos vuelva a repetirse.