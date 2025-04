“Mi alegría es la alegría de muchos”: el agradecimiento de la madre del joven entrerriano hallado en Santa Fe

Después de cuatro días de angustia e incertidumbre, Emiliano Urbani, el joven de Chajarí que estudia en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), fue encontrado en la Costanera Este de Santa Fe. Estaba desorientado y con signos de deshidratación.

Su madre, Mariana, contó con emoción cómo recibió la noticia del hallazgo de su hijo. “Estamos muy aliviados y muy felices. Es impresionante lo contentos que estamos y lo agradecidos que estamos”, expresó. Y a continuación destacó el apoyo recibido durante la búsqueda: “Queremos agradecer a toda la gente que nos ayudó: los medios, la policía, la fiscalía, la gente de Chajarí, de Entre Ríos y de Santa Fe”. “Sentimos un apoyo impresionante”, valoró.

Cómo lo encontraron

Mariana relató que la clave para dar con su hijo fue el llamado de un guardia de seguridad de la costanera santafesina, quien había visto su foto cuando ella se la mostró el sábado por la noche. “Le quiero agradecer infinitamente por haberse acordado y por haberse tomado el tiempo de llamarme”, expresó.

Emiliano Urbani fue encontrado con vida (foto El Litoral de Santa Fe)

Ese hombre, identificado como Matías, trabaja como guardia de seguridad en una confitería de la zona y fue quien reconoció a Emiliano. “Matías lo vio y me llamó. Otra persona lo había visto primero y después Matías también lo reconoció y le preguntó: ‘¿Sos Emiliano?’. Y él le dijo que sí. Entonces me llaman enseguida”, relató la madre del joven. Cuando Mariana recibió la llamada, se dirigió rápidamente al lugar, pero para ese momento la Policía ya estaba interviniendo. “Matías me dice: ‘Yo ya llamé a la policía, acá ya hay un patrullero’. Así que fuimos hasta la costanera enseguida”, repasó.

El estado de salud de Emiliano

En medio de la alegría por el reencuentro, la madre del joven aclaró que Emiliano se encuentra físicamente bien, aunque con signos de haber pasado varios días en la intemperie. “Está bien. Caminó, habló con nosotros. Ahora lo están evaluando, así que vamos a ver cómo sigue esto”, explicó en diálogo con Creo el programa que se emite por Aire de Santa Fe.

En relación con algunos rumores que circularon sobre su estado de salud, Mariana desmintió que su hijo haya sido víctima de violencia. “Golpes no tiene”, afirmó, tajante. Sin embargo, indicó que Emiliano se encontraba debilitado: “Está flaco porque no estuvo comiendo estos días. Tiene picaduras de mosquitos, pero no está golpeado. Físicamente está bien”.

Hallaron al joven entrerriano que era buscado en Santa Fe

Sobre lo que pudo haber ocurrido durante los días en que estuvo desaparecido, su madre reconoció que todavía no hay certezas. “Suponemos que no fue retenido por la fuerza en ningún lado, pero no lo sé. No puedo decirte”, sostuvo.

Consultada sobre si Emiliano podría haberse desorientado, respondió: “Puede ser. Puede haber pasado eso. Es muy reciente, no lo sé. Todavía no tengo el parte médico, así que no puedo decir nada con certeza”.

Por el momento, el joven permanece internado en el Hospital José María Cullen, donde le realizan controles médicos para evaluar su estado general.

“Mi alegría es la alegría de muchos”

Finalmente, Mariana volvió a agradecer a quienes ayudaron en la búsqueda y compartió su emoción por el desenlace positivo del caso. “Sé que mi alegría es la alegría de muchos. Me parece que la gente lo siente así. Muchísimas gracias por todo el apoyo”, concluyó.

El padre de Emiliano, también se expresó en las redes para agradecer “infinitamente todo el apoyo recibido desde Chajari, desde la Provincia de Entre Ríos y de la Provincia de Santa Fe, también a las autoridades policiales y de seguridad de ambas provincias, que se han movido para buscarlo”. El hombre hizo un especial agradecimiento a quienes pudieron identificar a Emiliano y dar aviso. “También a nuestros familiares y amigos que se jugaron y acompañaron hasta encontrarlo. Hemos sentido toda la energía de las personas para enfrentar de pie esta situación compleja. GRACIASSSSSSS INFINITASSSSSSS!!!!!”, posteó Guillermo. (con información de Aire de Santa Fe)