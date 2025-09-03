Funcionario municipal fue denunciado por extorsionar a una mujer con un video íntimo

Un funcionario de la Municipalidad de Concordia y su pareja fueron detenidos luego de un allanamiento en su vivienda. La investigación surgió de una denuncia por extorsión, pero la detención se concretó por el hallazgo de droga durante el operativo.
Un procedimiento policial ordenado por la Justicia derivó en la detención de un funcionario municipal de Concordia, su pareja y su hijo. El operativo se realizó este martes en una vivienda ubicada en calle La Rioja y Coldaroli, en el centro de la ciudad.
El allanamiento fue solicitado por el fiscal de género Francisco Paoli y autorizado por el juez de garantías Ives Bastián, tras la denuncia de una mujer que aseguró haber sido víctima de un intento de extorsión. Según su relato, otra mujer le advirtió que poseía videos e imágenes íntimas y le exigió 20 millones de pesos antes del 5 de septiembre para no difundir el material.
Ante la gravedad del caso, la fiscalía dispuso un allanamiento inmediato en el domicilio señalado. Personal del Comando Radioeléctrico, concretó la medida judicial.
En la requisa se secuestraron ocho teléfonos celulares, equipos informáticos y una suma de 198.000 pesos. Además, los uniformados hallaron seis envoltorios de flores de marihuana y una balanza digital, elementos vinculados al comercio de estupefacientes.
Los detenidos
El fiscal José Arias dispuso la detención de las tres personas que habitaban la vivienda: un hombre de 61 años, su pareja de 56 y el hijo de ambos, de 20 años. Los dos primeros serían funcionarios de la Municipalidad de Concordia.
Finalmente, se indicó que las detenciones no estuvieron relacionadas de manera directa con la denuncia por extorsión, sino que se originaron en el hallazgo de drogas durante el allanamiento. (Fuente: Concordia Policiales)