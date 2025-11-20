Fatal accidente en Seguí: una mujer murió tras ser embestida por un auto

Este jueves cerca de las 21:30 se produjo un fatal accidente en la localidad de Seguí, donde una mujer, mayor de edad y vecina de la ciudad, perdió la vida al ser atropellada por un auto. El hecho se registró en calle López Jordán.

El subcomisario Hernán Ortega explicó que la víctima fue embestida por un automóvil Volkswagen Gol. Según la versión del conductor, tras el impacto, la mujer fue desplazada sobre el capot durante varios metros y al percatarse de lo sucedido, detuvo la marcha y de inmediato dio aviso a la comisaría.

Visibilidad reducida debido al viento

"El conductor manifestó que debido al viento tenía escasa visibilidad, lo que dificultó que se percatara del impacto en el momento exacto. Al frenar, encontró a la víctima sobre el asfalto y alertó de manera inmediata a las autoridades", comentó Ortega a Seguí Noticias. El personal policial, al llegar al lugar, verificó el deceso de la mujer y comenzó con las investigaciones correspondientes.

Investigación y análisis de cámaras de seguridad

La policía se encuentra analizando las cámaras de seguridad cercanas al lugar del accidente para determinar con precisión el punto del impacto y las circunstancias que rodearon el suceso.

A pesar de que el conductor del Volkswagen Gol brindó su testimonio, las autoridades están trabajando en conjunto con el personal judicial para esclarecer lo ocurrido.