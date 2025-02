Familia chocó contra un guardarrail en Autovía 14

En la madrugada de este domingo, alrededor de la 01:20, una familia oriunda de Concepción del Uruguay sufrió un accidente en la Autovía Artigas, a la altura del kilómetro 130. El conductor, acompañado de una mujer y una joven, perdió el control de su vehículo Chrysler Cruiser, chocando contra el guardarrail y terminando en la banquina.

Por causas que aún se están investigando, el despiste no produjo lesiones en los ocupantes del automóvil. Afortunadamente, no hubo personas heridas y el tránsito no sufrió interrupciones, según confirmaron las autoridades.

El incidente, ocurrido en la primera hora del domingo, fue rápidamente atendido, y el vehículo fue retirado de la banquina sin mayores complicaciones. Las autoridades continúan trabajando para determinar las circunstancias exactas del siniestro. (La Pirámide)