Una falsa compra terminó en una toma de rehenes a vendedores ambulantes y un robo millonario

Dos vendedores ambulantes de Tucumán fueron engañados con una compra falsa y atacados por un grupo armado que los encerró, los amenazó con cuchillos y un revólver y les robó mercancía valuada en millones.
Vendedores ambulantes tucumanos fueron amenazados con armas de fuego y cuchillos durante un violento asalto, con toma de rehenes, tras fingir una supuesta compra. Los despojaron de un millonario cargamento en Santiago del Estero.
Mario Soria (29) vivió minutos de extrema tensión cuando, junto con su empleado -Matías, de 36 años-, fue abordado por siete sujetos armados en una casa abandonada del barrio La Católica y lo despojaron de todas sus pertenencias.
Según denunció Mario -residente en Villa Amalia, San Miguel de Tucumán-, arribó a la Capital santiagueña cerca de las 9 de la mañana y montó su puesto de venta callejero frente a un supermercado en inmediaciones de calle Independencia y Dorrego.
El engaño que inició el ataque
Allí ofrecía sus productos -somiers, juegos de sillones para living, placard, batidoras, picadoras, entre otros bienes- trasladados a bordo de una camioneta trafic Mercedes Benz.
El comerciante explicó que cerca de las 11.30 se acercó al puesto de ventas un sujeto en una motocicleta y le preguntó el precio por un combo. Allí "arreglaron" una venta y el acusado quedó en llegar a su casa y enviarle la ubicación para que le llevaran la mercadería.
Se intercambiaron números de teléfono y cerca de las 14 el supuesto comprador apareció nuevamente, enviándole su ubicación -una casa sobre calle Vélez Sarfield entre pasaje Alvear y Segundo Araujo del Bº La Católica-, por lo que él y su empleado emprendieron viaje.
El ingreso a la vivienda y la emboscada
Al llegar al sitio indicado -siempre en función a la denuncia del tucumano- se encontraron con el motociclista que estaba con otro sujeto (encapuchado) y allí les solicitó que bajen de la camioneta para hacerles entrega del dinero.
Las víctimas ingresaron a una habitación -que según indicaron era precaria y con un olor nauseabundo- y allí fueron abordados por otros cinco sujetos más, los cuales los amenazaron con cuchillos diciéndoles: "Ya están robados".
Luego, otro de los cacos sacó de entre sus prendas un revólver y dijo: "Cállate, te voy a meter un tiro". En ese momento intervino un cómplice para tranquilizar a sus amigos. "No les hagas nada, ya está, ya perdieron".
Encierro, amenazas y huida de los agresores
Según contó la víctima, uno de los acusados pretendía lesionarlos con el arma blanca que manipulaba. Allí los tuvieron encerrados por varios minutos y luego se retiraron en diferentes motocicletas.
Cuando las víctimas lograron salir notaron que les habían robado sus teléfonos, 700.000 pesos; dos juegos de somiers; cinco batidoras; cinco picadoras multifunción; cinco afeitadoras (todos sin uso, listos para ser vendidos); además les llevaron la ropa y los calzados que tenían en el vehículo.
Mario explicó que antes de irse uno de los ladrones les manifestó: "No vayan a batir a la cana que están prendidos con nosotros". Cuando llegaron hasta donde estaba el rodado, notaron que les habían dejado las llaves colocadas.
Recuperación parcial del botín
Ambos subieron a la trafic y se retiraron. Más tarde se presentaron en la Comisaría Sexta y realizaron la denuncia. Cerca de las 19.30 los efectivos interceptaron a dos sujetos que caminaban trasladando un sillón por calle Monteagudo casi Calle 222 del barrio 8 de Abril.
Los delincuentes se dieron a la fuga del lugar dejando el botín, que por orden de la Fiscalía fue secuestrado. Al cierre de la presente edición, la policía realizaba averiguaciones para dar con el paradero de los asaltantes. (Con información de El Liberal)