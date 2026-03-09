Extraditaron a cantante chileno imputado por secuestro extorsivo

El extraditado es un artista de reggaetón urbano, en cuyo ambiente se lo conoce como “Dehilan”. Es, además, hijo de un peligroso narcotraficante asesinado en abril del año pasado.
Extraditaron, hacia la República de Chile, a un sujeto de dicha nacionalidad sobre quien pesaba un requerimiento de captura a solicitud de Interpol. Al sospechoso, un cantante de reggaetón, se lo acusa por los delitos de “Secuestro extorsivo” y “Sustracción de menores”. Fue en el marco de un operativo fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA).
Respecto a los hechos cometidos, el acusado en cuestión resultó imputado por conformar una organización criminal dedicada a la privación ilegítima de la libertad con fines extorsivos. La banda, que operaba en el mencionado país trasandino, se hallaba compuesta por varios individuos que actuaban muñidos de armas de fuego.
De acuerdo a la causa iniciada por las autoridades judiciales de Chile, el mismo habría sido el autor intelectual y material del secuestro de dos ciudadanas que se trasladaban a bordo de un vehículo particular. Posterior a ello, el ahora extraditado tomó comunicación con los familiares de las víctimas, exigiéndoles la entrega de una elevada suma de dinero a cambio de las respectivas liberaciones. A través de dicha maniobra, finalmente logró apoderarse de un total de 600 mil dólares.
La judicatura chilena ordenó que se materialice su debida detención, dándole lugar a personal de Interpol que consecuentemente procedió a publicar su requerimiento de captura internacional.
Así las cosas, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA desarrolló amplias tareas de campo, análisis informativos sobre fuentes públicas y privadas y consultas con la Dirección Nacional de Migraciones de la República Argentina, estableciendo de esa manera que el buscado arribaría a nuestro país en compañía de su actual pareja.
Una vez identificados, los uniformados llevaron a cabo un sigiloso seguimiento y observaron que ambos habían ingresado a un edificio de alquileres temporarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Al cabo de unas horas se logró el arresto del fugitivo, quedando éste a disposición del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2 a cargo del Dr. Sebastián Ramos, Secretaría N°3 de la Dra. Lourdes López.
Por lo expuesto se efectuó una eficaz comunicación con las autoridades de Chile, quienes confirmaron el interés referente a la extradición, la cual se llevó adelante en las últimas horas en el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery, donde una comisión policial chilena recibió al detenido y asumió su custodia, regresando a su país de origen junto a él.
Cabe destacar que el extraditado es un artista de reggaetón urbano, en cuyo ambiente se lo conoce como “Dehilan”. Es, además, hijo de un peligroso narcotraficante asesinado en abril del año pasado.