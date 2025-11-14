Evoluciona "favorablemente" el bebé internado tras un abuso sexual

El bebé de seis meses que permanece internado desde hace nueve días en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela, en Rosario, tras haber sufrido un abuso sexual, muestra una evolución “favorable”, según confirmó el director del efector, Eduardo Casim.

El médico detalló que el pequeño comenzó a alimentarse por vía oral en las últimas 48 horas y tolera bien la ingesta. “Está evolucionando satisfactoriamente; las lesiones están en proceso de curación y no presentan complicaciones”, explicó. De mantenerse esta recuperación, el equipo médico considera que podría ser externado la próxima semana.

Decisiones judiciales y resguardo institucional

Casim aclaró que el egreso del bebé no dependerá únicamente del estado clínico, sino de la Dirección Provincial de Niñez, que deberá definir el lugar donde será cuidado. La situación familiar es delicada: la madre, una adolescente de 16 años, está detenida, y la Justicia determinó que el vínculo con el padre no será restablecido por el momento.

La Dirección de Niñez evalúa alternativas de resguardo y posibles postulantes para su cuidado. “Hay que estudiar bien el caso, sobre todo aquellos interesados en adoptarlo y darle una vida distinta a la que tuvo en estos seis meses iniciales”, sostuvo Casim.

Un acusado imputado y un contexto de extrema vulnerabilidad

Por el hecho fue imputado Guillermo Mario Vázquez, de 47 años, por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, según resolvió la jueza Lorena Aronne, quien avaló la acusación presentada por los fiscales Agustina Ferttita y Diego Meinero. El hombre mantenía estrecha cercanía con la familia, lo que generó profunda conmoción.

La madre del bebé relató que Vázquez era parte del entorno cotidiano. “Se sentó al lado mío y de mi familia a comer. Nunca sospechamos que iba a pasar esto”, expresó, visiblemente conmocionada. También contó que fue el propio acusado quien la trasladó al hospital cuando el bebé necesitó atención médica. La adolescente mantenía una relación con él, situación que también está siendo investigada por la diferencia de edad.

Hospital de Niños Víctor J. Vilela, en Rosario

Medida de protección excepcional y resguardo hospitalario

El director del hospital, Rodrigo Lioi, confirmó que se dictó una medida de protección excepcional para separar al bebé de su entorno. Mientras avanza la investigación, permanece bajo resguardo institucional y acompañado por personal especializado.

“El bebé quedará al cuidado del hospital; tenemos acompañantes preparados para estas situaciones, hasta que se determine si algún familiar directo puede asumir el cuidado”, precisó Lioi.

La causa judicial continúa en curso y las autoridades aguardan la evolución del pequeño, cuya recuperación física avanza, mientras se define su futuro en un marco de protección integral. (con información de Somos Rosario, Cadena 3 y TN)