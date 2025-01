El policía retirado que mató al vecino por el volumen de la música en Navidad seguirá con preventiva

El policía que está en prisión preventiva por matar a su vecino tras poner el volumen alto de la música en su casa, ubicada en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, continuará preso debido a una resolución de la fiscalía.

Ante este episodio, el titular de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio Especializada en Homicidios Dolosos realizó su pedido este miércoles y se deberá esperar a la decisión del juez para definir si el oficial continúa preso o quedará en libertad. Según fuentes judiciales, la defensa del acusado se va a oponer este jueves en una audiencia.

Rafael Horacio Moreno, el ex policía acusado.

Además, el magistrado comentó que hay varios elementos que permiten pedir la prisión preventiva, una de ellas es la falta de contundencia en las declaraciones del acusado, el pasado de Moreno como policía retirado, la reacción que tuvo luego de dispararle a Díaz y la distancia con la que efectuó el disparo.

En la última declaración que dio el acusado, mencionó: “Yo el arma la llevé para intimidar, no con la intención de usarla. Me empezaron a agarrar del cuello, a empujar para atrás y me largaron un par de puñetazos. En ese momento se me dispara el arma, nunca tuve intención”.

El fiscal rebatió esa justificación y agregó: “En los videos se logra ver perfectamente el instante en que Moreno, previo a apoyar el arma en el abdomen de la víctima, manualmente rebatió el martillo percutor para poder efectuar el disparo en una simple acción”.

También, desestimó las declaraciones del acusado al asegurar que luego del ataque “no adoptó un temperamento activo para remediar el disparo que él mismo calificó como accidental”.

En tanto, el magistrado remarcó que por las características macroscópicas del orificio de entrada, la distancia del disparo que ejecutó el policía retirado “sería corta”. Por este motivo, no solo se pidió que se mantenga la prisión preventiva, sino que la causa sea calificada como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de guerra”.

Sergio David Díaz, la víctima.

Por último, el abogado del oficial declaró que su cliente no salió a la calle con un arma para dispararle a la víctima, sino que “el que empujaba a Moreno era Sergio y él llevó el arma por si pasaba algo. El fiscal afirma que porque era ex miembro de la policía, tenía conocimientos de armas, y eso es absolutamente falso. Tiene el conocimiento, pero hablar de experiencia es alto distante”. Fuente: (NA)