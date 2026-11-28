Dos detenidos y el secuestro de cocaína, marihuana y seis teléfonos celulares fue el resultado de un allanamiento realizado en barrio Salto de Federal. El procedimiento se concretó en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes agravada.
Un allanamiento realizado en una vivienda de barrio Salto, en la ciudad de Federal, dejó como saldo dos detenidos y el secuestro de cocaína y marihuana, además de seis teléfonos celulares.
El procedimiento se desarrolló entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes agravada.
La medida judicial comenzó alrededor de las 21.30 del viernes 27 de noviembre y finalizó a las 3.50 del sábado 28. Los efectivos policiales intervinieron en un inmueble ubicado sobre calle 9 de Julio, entre Constitución y Entre Ríos.
Como resultado del operativo, quedaron detenidos un hombre de 45 años y una mujer de 34, ambos residentes de la vivienda allanada. Fueron trasladados a la alcaidía de la Jefatura Departamental de Policía, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.
Secuestraron estupefacientes y teléfonos celulares
Durante la requisa, los uniformados incautaron aproximadamente 40 gramos de clorhidrato de cocaína y 22 gramos de marihuana. Las sustancias estaban distribuidas en envoltorios y cigarrillos armados artesanalmente, según precisaron fuentes policiales.
Asimismo, los investigadores secuestraron seis teléfonos celulares, considerados elementos de interés para la causa judicial que motivó el allanamiento.
En el inmueble también se encontraban otras cuatro personas, quienes fueron identificadas por los efectivos. Se trató de dos jóvenes de 21 y 18 años y dos menores de edad, de 17 y 12 años. Respecto de estos últimos, se realizaron las actuaciones correspondientes conforme a los protocolos vigentes.
La investigación judicial
El allanamiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías de Federal, a cargo de la jueza Susana Irurzun, con intervención de la Unidad Fiscal dirigida por Martín Irurueta.
La medida fue ejecutada por efectivos de la División Drogas Peligrosas y de la Guardia Especial, ambas dependientes de la Jefatura Departamental Federal.
Desde la Policía de Entre Ríos indicaron que el procedimiento formó parte de las acciones destinadas a combatir el narcomenudeo en territorio provincial. Los elementos secuestrados quedaron vinculados a la investigación por presunta comercialización de estupefacientes agravada.