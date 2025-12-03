Diez guardias mujeres fueron detenidas por agredir a un preso trans en Córdoba

Diez guardias mujeres fueron detenidas, acusadas de agredir a un preso trans en el Complejo Penitenciario de Bouwer, en la provincia de Córdoba.

El hecho ocurrió el 23 de noviembre en el Establecimiento Penitenciario 3, donde las implicadas habrían atacado a la víctima, quien presentó la denuncia y se inició una investigación a cargo del Servicio Penitenciario local, conforme a la información de distintos medios locales y que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La fiscal Carolina Funes ordenó el análisis de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad y luego se dio intervención al fiscal de Instrucción José Mana que solicitó la captura de las imputadas.

Las guardias enfrentan cargos por “apremios ilegales y severidades", al tiempo que el denunciante afirmó haber sufrido maltrato psicológico y físico.

El Ministerio Público Fiscal de esa provincia sostuvo que se trata de una mujer que se autopercibe varón.