Dictaron prisión preventiva para acusada de un ataque a balazos

La prisión preventiva por intento de homicidio fue dictada este miércoles en Tribunales de Concepción del Uruguay para una joven de 22 años acusada de participar en el ataque a balazos que dejó gravemente herido a un hombre, quien permanece internado tras recibir un disparo que impactó en su columna y lo dejó cuadripléjico.

La audiencia se realizó cerca del mediodía y fue presidida por la jueza de Garantías Alejandrina Herrero. En la sala de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) estuvieron presentes la fiscal María Becker, la imputada Milagros Fernanda Armella y su defensor, el abogado Pablo Sotelo.

El caso investiga el violento episodio ocurrido el 20 de febrero durante la tarde, cuando un hombre fue atacado a tiros en plena vía pública, publicó 03442.

El ataque a plena luz del día

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, Armella conducía una motocicleta Honda Wave de color negro. Como acompañante viajaba su pareja, Germán Ezequiel Rossi, alias “Tara”, también de 22 años. Ambos circulaban por la intersección de las calles Lacava y Mitre cuando sorprendieron a Facundo Putallaz, de unos 40 años, que se encontraba junto a su motocicleta conversando con su hija.

En ese momento, Rossi habría disparado una pistola calibre .22 contra la víctima. Uno de los proyectiles impactó en la columna del hombre y luego los atacantes escaparon del lugar.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en la zona, material que resultó clave para la investigación. Además, la hija de la víctima habría reconocido a los ocupantes de la motocicleta.

Putallaz también los habría identificado ante la Policía cuando era trasladado al hospital.

En el lugar del ataque trabajaron personal de la Fiscalía y peritos de Criminalística, quienes secuestraron vainas y proyectiles.

Según se informó en la audiencia, la víctima tiene un proyectil alojado en la columna y su estado es crítico. Incluso habría sufrido un paro cardiorrespiratorio del que pudo ser reanimado.

Un conflicto previo entre familias

Durante la audiencia, la fiscal Becker señaló que el ataque estaría vinculado a conflictos de larga data entre familias. Según se expuso, ya habrían existido amenazas previas entre las personas involucradas. Incluso se mencionó que antes del ataque ocurrido en calle Lacava se habría registrado otro episodio de violencia entre Rossi y la víctima.

La fiscal indicó que Rossi posee antecedentes penales y que cumplió una condena de siete años de prisión por delitos como amenazas y robos, recuperando la libertad en 2024.

En cuanto a Armella, si bien no registra antecedentes computables, se informó que también enfrenta una causa por amenazas iniciada recientemente.

Ataque a balazos en Concepción del Uruguay

La Fiscalía sostuvo que ambos presentan conductas violentas y que la imputada permaneció prófuga durante diez días tras el hecho.

Según la acusación, durante ese período se habrían ocultado elementos importantes para la causa, como la motocicleta, el arma utilizada, ropa y teléfonos celulares. Además, Rossi continúa prófugo.

Pedido de la defensa y resolución judicial

Durante la audiencia, el abogado defensor solicitó que la joven pudiera cumplir la prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria en la vivienda de un familiar.

También propuso que, en caso de mantenerse la medida, se redujera el plazo solicitado por la Fiscalía.

Sin embargo, la fiscal Becker rechazó esa alternativa al señalar que la vivienda propuesta había sido allanada en el marco de la investigación y no garantizaba que la imputada permaneciera a disposición de la Justicia.

Finalmente, la jueza Herrero resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva por 60 días.

La imputada deberá cumplir los primeros 30 días en la Comisaría del Menor y la Mujer y posteriormente será trasladada a una unidad penitenciaria del Servicio Penitenciario, que podría ser la Unidad Penal N.º 6 de Paraná o la Unidad Penal N.º 9 de Gualeguaychú.

Mientras tanto, continúa la búsqueda del principal acusado del ataque.