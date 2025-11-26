 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Santa Fe

Detuvieron a una mujer por abandonar a su hijo con síndrome de Down en la plaza

Una mujer fue detenida acusada de abandonar a su hijo de 7 años con síndrome de Down en la plaza del Palomar, en Santa Fe. El niño fue rescatado y quedó bajo protección de Niñez.

26 de Noviembre de 2025
Plaza del Palomar, Santa Fe
Plaza del Palomar, Santa Fe Foto: Aire de Santa Fe

Una mujer fue detenida este martes en Santa Fe, acusada de abandonar a su hijo de aproximadamente 7 años, quien presenta síndrome de Down, en la plaza del Palomar. El hecho ocurrió cerca de las 11 en la zona de La Rioja y Rivadavia, cuando personal policial que realizaba patrullajes preventivos fue alertado por una transeúnte.

 

La mujer informó que el niño se encontraba solo y se zambullía en los piletones del espacio público sin supervisión adulta. Los agentes intervinieron de inmediato, resguardaron al menor y lo trasladaron al área local de la Niñez, donde quedó bajo protección.

Madre acusada de abandonar a su hijo en una plaza (foto Aire de Santa Fe)
Madre acusada de abandonar a su hijo en una plaza (foto Aire de Santa Fe)

En paralelo, un móvil policial ya estaba en el lugar debido a un pedido de paradero del menor formulado por su padre. Tras las comunicaciones con la fiscal Carolina Parodi y las primeras tareas investigativas, se dispuso la detención de la madre para determinar su responsabilidad y reconstruir cómo el niño llegó a estar solo en el lugar.

 

La causa quedó a cargo del Ministerio Público de la Acusación, que continúa con las actuaciones para establecer los hechos y las eventuales medidas de protección para el menor. (fuente Aire de Santa Fe)

Temas:

Santa Fe madre detenida
