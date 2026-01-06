Detuvieron a un sujeto que disparó e hirió a un joven en Colonia Avellaneda

Un joven de 25 años resultó herido de un disparo en un grave hecho de violencia registrado en la tarde del domingo, alrededor de las 14.30, en la intersección de las calles Irigoyen y Santa María de Colonia Avellaneda. La víctima recibió un impacto de bala en el muslo derecho y debió ser asistida, aunque se encontraba fuera de peligro, según confirmaron fuentes policiales.

Tras el ataque, se desplegó un amplio operativo que permitió avanzar rápidamente en la investigación. En ese marco, el jefe de Operaciones de la Departamental Paraná, Jorge Pérez, informó que “se pudo realizar una serie de allanamientos y detenciones. Justamente tenemos la detención de una de las personas indicada como autor del hecho”.

El funcionario detalló que el sospechoso fue puesto a disposición de la Justicia y que durante los procedimientos se secuestraron elementos de interés para la causa. “En los allanamientos se logró secuestrar elementos vinculados a la causa y, valga destacar, que en el mismo día del hecho se logró el secuestro de un arma de fuego vinculada al episodio”, explicó.

El perfil del detenido y la investigación

Según indicó Pérez, el detenido es mayor de edad, tiene aproximadamente 30 años y cuenta con antecedentes. En cuanto al vínculo entre las partes, señaló que “en principio surgiría que sí se conocen”.

Consultado sobre la hipótesis principal del ataque, el jefe policial sostuvo que “todo es materia de investigación respecto de todo el cuadro de situación”, aunque remarcó que está claro que existía un conocimiento previo entre la víctima y el agresor.

Cómo ocurrió el hecho

De acuerdo a las primeras informaciones recabadas en el lugar, personal policial acudió tras ser alertado por vecinos sobre la presencia de una persona herida por un arma de fuego. Al arribar, los efectivos constataron la situación y dispusieron el inmediato resguardo de la escena, además de dar intervención a la Justicia.

Las circunstancias que derivaron en el ataque no habían sido confirmadas oficialmente en un primer momento. Una de las hipótesis que se analizaba indicaba que el episodio podría estar vinculado a un conflicto previo entre familias de la ciudad. Sin embargo, otra línea investigativa señalaba que el hecho habría ocurrido en el marco de un presunto intento de robo de un teléfono celular, versión que también era evaluada por los investigadores.