Detuvieron a un joven tras amenazar con un arma a su familia en Paraná

Una mujer denunció que su hijo la amenazó con un arma en medio de una discusión familiar. El joven fue detenido.
Durante el mediodía de este miércoles, personal de Comisaría Undécima se trasladó a calle Croacia Sur y 1284 de la ciudad de Paraná, luego de recibir informes sobre detonaciones de un arma de fuego en la zona. Al llegar, los efectivos dialogaron con una mujer que manifestó su preocupación por el comportamiento de su hijo de 18 años.
Según relató, el joven le sustraía objetos para venderlos y adquirir estupefacientes. La situación generó una discusión familiar en la que el muchacho, de acuerdo al testimonio de la mujer, habría amenazado a su hermana y a otros presentes con una pistola antes de retirarse del domicilio.
Momentos más tarde, el joven regresó por calle 1282 hacia Pasaje Portland, donde fue interceptado y demorado por el personal policial. Los funcionarios realizaron un palpado en busca del arma señalada, pero no lograron encontrarla.
El fiscal interviniente dispuso la detención del joven y su traslado a la Alcaidía de Tribunales.
Detenidos con bidones de agua
Por otra parte, personal de la Comisaría Primera que estaba patrullando por calle Alameda de la Federación y Santa Fe, fue alertada por un cuida coches sobre dos hombres que estaban ofreciendo bidones de agua que habían sido sustraídos de calle Buenos Aires.
Los efectivos realizaron una búsqueda y lograron interceptar a los sospechosos en la intersección de Alameda de la Federación y Santiago del Estero, donde los encontraron con los dos bidones de agua cerrados.
Los hombres fueron demorados y el fiscal ordenó que se les realice una correcta identificación, quedando supeditados a la causa. Además, se dispuso el secuestro de los bidones para ser devueltos al damnificado.
Posteriormente, se pudo establecer que los bidones habían sido hurtados del hall de un edificio ubicado lindante a la Iglesia San Miguel.