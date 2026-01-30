Detuvieron a un joven en Gualeguaychú por violar una restricción judicial y provocar disturbios

Un joven de 19 años fue aprehendido este viernes en Gualeguaychú luego de incumplir medidas judiciales vigentes y provocar disturbios en la vía pública, en un episodio que motivó la intervención de personal de Comisaría Tercera y del Comando Radioeléctrico. La situación se registró durante la mañana y derivó en un operativo de búsqueda en las inmediaciones hasta lograr su localización.

De acuerdo a la información brindada por fuentes policiales, el hecho se originó alrededor de las 11:20, cuando una ciudadana se comunicó con el sistema de emergencias para advertir que un joven estaba ocasionando inconvenientes en cercanías de su domicilio.

El llamado que activó el operativo

Cuando el móvil policial llegó a la zona de Guido Spano y Rodó, los efectivos se entrevistaron con una joven de 20 años, quien señaló que la persona que generaba los disturbios era su ex pareja. Según relató, el muchacho se había presentado en el lugar pese a contar con medidas restrictivas vigentes que le prohíben acercarse o mantener contacto con ella.

La denunciante explicó que la situación generó tensión y molestias en el entorno, lo que motivó el pedido de asistencia. Al advertir la presencia del patrullero, el joven se retiró rápidamente a pie, intentando alejarse antes de ser identificado.

Antes de que escapara, la mujer pudo describir su vestimenta y señalar la dirección que había tomado, datos que resultaron claves para orientar la búsqueda.

Detenido en Gualeguaychú.

Rastrillaje y localización

Con esa información, el personal de Comisaría Tercera inició un recorrido por las calles aledañas. El rastrillaje se extendió por varias cuadras hasta que, minutos más tarde, los agentes lograron ubicar al sospechoso nuevamente en inmediaciones de Rodó y Guido Spano.

Allí fue interceptado, identificado y demorado. Tras constatarse que efectivamente pesaban sobre él restricciones judiciales, se dio inmediata intervención a la Fiscalía de Género en turno para determinar los pasos a seguir.

A disposición de la Justicia

Desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso la aprehensión formal del joven, quien fue trasladado a la dependencia policial y quedó alojado a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones correspondientes.

El procedimiento se enmarca en los protocolos de respuesta ante incumplimientos de órdenes judiciales, donde se prioriza actuar con rapidez para resguardar a la víctima y garantizar el cumplimiento de las medidas dispuestas por los tribunales.