 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Impulso Empresarial

Personal incorpora tecnología de Nokia para impulsar la evolución de su core móvil 5G con una estrategia multivendor

Personal avanza en la modernización de su red móvil con la incorporación de tecnología de Nokia al core 5G, dentro de una estrategia multivendor que busca ampliar capacidades, ganar flexibilidad operativa y acompañar el crecimiento de la demanda digital en todo el país.

30 de Enero de 2026
Personal avanza en la modernización de su red móvil con tecnología de Nokia.
Personal avanza en la modernización de su red móvil con tecnología de Nokia.

Personal avanza en la modernización de su red móvil con la incorporación de tecnología de Nokia al core 5G, dentro de una estrategia multivendor que busca ampliar capacidades, ganar flexibilidad operativa y acompañar el crecimiento de la demanda digital en todo el país.

Personal avanza en la modernización de su red móvil, implementando una estrategia multivendor que fortalece el core y acompaña las crecientes demandas del ecosistema digital.

 

En una primera etapa, la compañía incorpora tecnología de Nokia al core móvil 5G -el cerebro de los servicios de datos- dentro de un esquema multivendor, con el objetivo de ampliar capacidades, sumar flexibilidad operativa y sostener una infraestructura resiliente y escalable.

 

Esta evolución contempla la incorporación de una arquitectura abierta y desagregada que responde a la estrategia de redes autónomas y a su camino de consolidación como una Techco.

 

La iniciativa incluye el despliegue de nuevos nodos y tecnologías de Nokia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras regiones del país, orientados a potenciar la conectividad, habilitar servicios sobre redes de alta disponibilidad y responder a distintos casos de uso, tanto para empresas, como para dispositivos IOT y clientes residenciales.

 

La compañía ya completó el 100% de las integraciones y validaciones funcionales en los primeros nodos e inició la migración de tráfico para asegurar una conectividad de alta calidad. El despliegue comenzó en nodos de Capital Federal y en los próximos meses se expandirá a localidades del país, entre ellas Mar del Plata, Tucumán, Rosario y Córdoba.

 

Con esta evolución, Personal refuerza su compromiso de brindar una mejor experiencia a sus clientes y acelerar la transformación digital, mediante una arquitectura preparada para acompañar el crecimiento del tráfico, la adopción de nuevas tecnologías y la evolución de los servicios móviles en Argentina.

Temas:

Personal Nokia core móvil 5G
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso