Policiales Paraná

Detuvieron a un hombre que amenazó a un policía con puntas de hierro

Un hombre fue detenido luego de amenazar a un efectivo policial con dos puntas de hierro durante un procedimiento realizado en la madrugada de este domingo en Paraná. El agresor fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales.

28 de Diciembre de 2025
Amenazó a un policía con puntas de hierro y fue detenido
Amenazó a un policía con puntas de hierro y fue detenido

Un hombre fue detenido luego de amenazar a un efectivo policial con dos puntas de hierro durante un procedimiento realizado en la madrugada de este domingo en Paraná. El agresor fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales.

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este domingo en Paraná, luego de amenazar a un funcionario policial que se encontraba cumpliendo servicio en la vía pública. El procedimiento se desarrolló sobre avenida Laurencena, entre Dorrego y Güemes, y requirió la intervención de efectivos de la comisaría octava.

 

Según se informó, el hecho ocurrió cuando un agente policial se encontraba apostado en el lugar y fue abordado por un individuo que presentaba un comportamiento alterado y que, aparentemente, se hallaba bajo los efectos de estupefacientes. El sujeto comenzó a proferir una serie de insultos dirigidos al efectivo.

 

Ante esta situación, el policía instó al hombre a retirarse, quien se fue por un pasillo interno de la zona. Sin embargo, minutos después regresó al lugar portando dos puntas de hierro de gran tamaño, con las que amenazó al agente.

Frente a la gravedad del episodio, el funcionario solicitó colaboración a la comisaría octava. Los efectivos acudieron rápidamente y lograron reducir y detener al agresor sin que se registraran personas lesionadas.

 

Una vez informado el fiscal interviniente, se dispuso el traslado del detenido a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

 

Asimismo, se ordenó el secuestro de las dos puntas de hierro utilizadas en la amenaza, las cuales fueron incorporadas a la causa como elementos probatorios.

 

Las actuaciones continuaron bajo las directivas de la autoridad judicial competente, mientras se avanzaba con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades del hecho.

