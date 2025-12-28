Detuvieron a médico acusado de apuñalar a tres personas tras discusión por una deuda

Un médico de 55 años fue detenido por la Policía de Misiones acusado de protagonizar un violento ataque con arma blanca que dejó como saldo tres personas lesionadas, una de ellas en grave estado de salud.
Un médico de 55 años fue detenido por la Policía de Misiones acusado de protagonizar un violento ataque con arma blanca que dejó como saldo tres personas lesionadas, una de ellas en grave estado de salud. El hecho ocurrió en un local comercial ubicado sobre la colectora Apóstoles Norte de la ciudad de Oberá y derivó en la intervención de la Justicia.
El episodio se registró días atrás, cuando tres hombres ingresaron al Hospital Samic con heridas provocadas por un cuchillo, luego de una discusión originada por una deuda vinculada a un negocio previo. A partir de las denuncias y las tareas investigativas, se logró identificar al presunto agresor, quien se desempeña como profesional de la salud, publicó Misiones online.
Según el informe médico, dos de los lesionados, de 24 y 25 años, presentaron heridas cortantes en el brazo y la muñeca derecha, respectivamente, por las cuales fueron suturados y dados de alta. En tanto, el tercer herido, un hombre de 50 años, sufrió una lesión punzante toracoabdominal que requirió una intervención quirúrgica de urgencia, permaneciendo internado con asistencia respiratoria mecánica, complicaciones metabólicas y riesgo de vida.
Con el avance de la causa, el Juzgado de Instrucción N°2 de Oberá ordenó la detención del médico Ernesto Omar R. (55), medida que fue concretada por efectivos de la Comisaría Seccional Primera de Aristóbulo del Valle. Además, se procedió al secuestro del arma blanca, un vehículo y prendas presuntamente utilizadas durante el ataque.
Finalmente, el detenido y los elementos incautados fueron trasladados y alojados en la sede policial quedando a disposición de la Justicia.