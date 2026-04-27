Detuvieron a dos empleados por la muerte de un contratista rural: pretendieron simular un suicidio

Detuvieron a dos empleados por la muerte de un contratista rural y la Justicia investiga si se trató de un homicidio. La víctima fue identificada como Germán Daniel Piatti, de 53 años, quien el jueves fue encontrado gravemente herido en un campo ubicado en Sancti Spíritu, en la provincia de Santa Fe.

El hombre fue trasladado en estado crítico al Hospital Gutiérrez, donde falleció al día siguiente. En un primer momento, el hecho había sido interpretado como un posible suicidio, pero el resultado de la autopsia modificó el rumbo de la investigación.

Pericias y cambio de hipótesis

El examen médico determinó que la víctima presentaba dos disparos en la cabeza, lo que generó dudas sobre la versión inicial. A partir de ese dato, el fiscal interviniente, Mauro Menéndez, ordenó la detención de los dos trabajadores rurales que se encontraban en el lugar.

Los sospechosos, identificados como Agustín B. y César M., habían declarado que escucharon un disparo y luego encontraron al hombre herido en una casilla instalada en el campo, donde convivían mientras realizaban tareas de cosecha.

Hallazgo en el lugar

El hecho se conoció luego de un llamado a la policía que alertó sobre un presunto intento de suicidio con una carabina calibre .22. Al llegar, los efectivos encontraron a la víctima en una cama dentro de la casilla rural.

En la escena se halló una vaina servida y se realizaron pruebas de dermotest tanto a la víctima como a los empleados. Además, en una requisa a una camioneta Ford Ranger se secuestraron más de tres millones de pesos en efectivo.

Avance de la causa

Con el avance de las pericias, la causa pasó a ser investigada como homicidio agravado, según la hipótesis preliminar del fiscal. Los dos empleados quedaron detenidos y se prevé que sean imputados en los próximos días.

No obstante, voceros judiciales indicaron que la investigación continúa y que no se descartan otras hipótesis en torno a la muerte del contratista rural.