Policiales La Paz

Detenido por agredir a su ex pareja en Piedras Blancas: tenía pedido de captura

10 de Enero de 2026
REDACCIÓN ELONCE

Detenido por agredir a su ex pareja. En la tarde de este viernes, un violento episodio de agresión tuvo lugar en un complejo de cabañas en la localidad de Piedras Blancas, departamento La Paz. Según denunció una mujer de 26 años, mientras esperaba el arribo de inquilinos en su lugar de trabajo, fue abordada por su ex pareja. Tras llamarla al frente del predio, la discusión entre ambos se descontroló, y el hombre, en medio de la disputa por cuestiones personales, la agredió físicamente.

 

Una discusión que terminó en agresión

El altercado comenzó con palabras y reproches, pero rápidamente escaló en violencia. La víctima logró pedir ayuda y solicitó la presencia policial. Ante esta situación, el agresor se retiró del lugar.

Detención y antecedentes del agresor

El atacante fue encontrado minutos después, a pocas cuadras del lugar de los hechos. Al ser aprehendido, se verificó que sobre él pesaba un pedido de captura vigente, emitido por el Juzgado de Garantías de La Paz, lo que sumó un agravante a su situación. El hombre fue detenido y trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó a disposición

Temas:

Agresión ex pareja complejo de cabañas Violencia de género Pedido de captura Detenido
