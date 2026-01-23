Detenido en Concordia por realizar exhibiciones obscenas frente a menores

Un hombre fue detenido en Concordia durante la tarde del miércoles luego de ser acusado de realizar actos obscenos en la vía pública frente a menores de edad. El procedimiento fue concretado por personal de la Comisaría Séptima tras un llamado que alertó sobre la situación en un sector del barrio La Bianca.

De acuerdo a la información policial, el aviso se recibió en horas de la tarde y de inmediato se comisionó un móvil hacia la zona de calles Abdala y Rivoli. Allí, los efectivos iniciaron las primeras averiguaciones para identificar al sospechoso.

Intervención policial y localización

Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con un vecino, quien aportó datos sobre el comportamiento del individuo. Según manifestó, el sujeto habría exhibido sus partes íntimas en la vía pública, en presencia de menores.

Con la descripción brindada, el personal inició un recorrido por las inmediaciones y logró ubicar al hombre a pocas cuadras. En ese momento fue demorado preventivamente mientras se daba intervención a la Justicia.

Detenido en Concordia. Foto: Jefatura Departamental de Concordia.

Disposición judicial

Tras tomar conocimiento del hecho, la fiscal de Género, Agustina Solé, dispuso la aprehensión formal del implicado. El sospechoso fue identificado como Julio Alderette, de 53 años, con domicilio en el asentamiento del barrio La Bianca.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía interviniente mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades. La causa se enmarca dentro de los delitos contra la integridad sexual.