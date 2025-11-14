Detenido dañó equipos en juzgado de Colón y escapó, pero fue recapturado en la calle

REDACCIÓN ELONCE
Un hombre provocó destrozos en una oficina judicial de Colón y huyó durante una audiencia ante el juez. Personal policial lo persiguió y logró recapturarlo en la calle, cerca de la sede del Juzgado de Garantías.
Detenido causó destrozos en un juzgado y fue recapturado tras huir. Un detenido que era indagado en una dependencia judicial protagonizó un grave incidente en horas de la mañana, cuando personal policial de la Jefatura Departamental intervino ante un episodio ocurrido dentro del Juzgado de Garantías. El sujeto, que se encontraba declarando en la Fiscalía, se exaltó repentinamente y trató de escapar del recinto.
Durante el forcejeo, el hombre ocasionó daños en un monitor, una impresora y generó un importante desorden entre legajos y otros elementos ubicados en la oficina. La situación obligó a la rápida intervención de los efectivos que custodiaban la audiencia, quienes intentaron impedir la fuga.
Persecución y recaptura
A pesar del intento por contenerlo, el individuo logró salir corriendo hacia la vía pública. La fuga se extendió por algunas cuadras y derivó en una persecución que concluyó en la intersección de las calles Bolívar y Lavalle. Allí, el personal policial logró reducirlo y retenerlo nuevamente, a pocos metros de la sede judicial de la cual había escapado instantes antes, indicaron fuentes policiales.
Testigos de la zona indicaron que la presencia policial llamó la atención de transeúntes y automovilistas, debido a la rapidez con la que los uniformados actuaron para recapturar al detenido. Una vez asegurado, fue trasladado al edificio de la Jefatura Departamental.
Nuevo alojamiento y continuidad del proceso
Tras el incidente, el Juez de Garantías ordenó el inmediato traslado del detenido a dependencias policiales, donde quedó nuevamente a disposición de la magistratura interviniente. Las autoridades evaluaban las responsabilidades por los daños causados en la oficina judicial y las posibles nuevas imputaciones derivadas de la fuga.
La situación generó preocupación debido al nivel de violencia exhibido por el individuo en un ámbito institucional, mientras se desarrollaba un procedimiento judicial formal. Las investigaciones sobre lo ocurrido continuaban para determinar las circunstancias que motivaron la reacción del detenido. (Con información de Canal 5 Colón y datos de la policía).