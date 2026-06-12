Desmantelaron una red de venta de droga que operaba cerca de escuelas y detuvieron 12 personas

Una investigación por comercialización de droga en la ciudad de Córdoba derivó en un importante operativo que terminó con 12 personas detenidas y el secuestro de estupefacientes, armas, vehículos y dinero en efectivo.

Los procedimientos fueron realizados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que llevó adelante una serie de allanamientos simultáneos en distintos barrios de la capital provincial.

Según informaron las autoridades, la organización operaba en varios sectores de la ciudad y tenía puntos de venta ubicados en zonas cercanas a escuelas y espacios comunitarios.

Diez allanamientos en distintos barrios

Los operativos se desarrollaron en los barrios Colonia Lola, Cooperativa 16 de Abril, Sargento Cabral, Márquez Anexo y Ciudad Evita.

Para avanzar con la investigación, los efectivos contaron con la colaboración de canes entrenados para la detección de sustancias prohibidas, que permitieron localizar parte de la droga oculta en los inmuebles allanados.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos cuatro hombres y ocho mujeres, entre quienes se encontraban los presuntos responsables de la organización investigada.

De acuerdo con la pesquisa, dos de los arrestados fueron identificados como referentes de la estructura dedicada a la comercialización de estupefacientes.

Más de 3.000 dosis secuestradas

Durante los allanamientos, la FPA secuestró 1.823 dosis de cocaína, 1.215 dosis de marihuana y una planta de cannabis sativa. Además, los investigadores incautaron dos armas de fuego, dos vehículos y una suma de 1.819.000 pesos en efectivo.

Las autoridades estimaron que el valor total de los elementos secuestrados supera los 53 millones de pesos.

La causa también permitió determinar que la organización comercializaba droga a distintos consumidores, incluidos menores de edad, según señalaron los investigadores.

Los puntos de venta bajo investigación

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la pesquisa fue la ubicación de algunos de los lugares utilizados para la venta de estupefacientes.

Según trascendió, varios de los puntos investigados funcionaban cerca de establecimientos educativos y en inmediaciones del merendero Niños Felices, ubicado en el barrio Cooperativa 16 de Abril.

La causa fue caratulada como comercialización agravada de estupefacientes y quedó bajo la órbita de las Fiscalías de Lucha contra el Narcotráfico del Primer y Segundo Turno de Córdoba.