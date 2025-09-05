 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Victoria

Video: daños materiales fue el saldo de choque entre auto y camioneta

Un Volkswagen Gol y una Toyota Hilux colisionaron en la esquina de calles Espeleta y French, en Victoria. No se reportaron lesionados, pero sí importantes daños materiales en ambos vehículos.

5 de Septiembre de 2025
Accidente en Victoria
Accidente en Victoria Foto: Policía de Entre Ríos

Un accidente de tránsito se registró alrededor de las 23 de este jueves en la ciudad de Victoria. El hecho ocurrió en la intersección de calles Espeleta y French, donde colisionaron un automóvil Volkswagen Gol gris y una camioneta Toyota Hilux SRV blanca.

 

De acuerdo a lo informado, el Gol era conducido por un adolescente de 17 años, mientras que la Hilux estaba al mando de un joven de 22 años.

 

El impacto provocó únicamente daños materiales en los vehículos, sin que se reportaran personas lesionadas. Personal policial intervino en el lugar para ordenar el tránsito y constatar las condiciones de ambos rodados.

Temas:

accidente en Victoria tránsito Victoria siniestro vial accidente de tránsito
