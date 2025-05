Crimen de María en Formosa: el papá contó que la nena de cinco años “le tenía terror al padrastro”

El caso de María Maidana, la nena de cinco años que estaba desaparecida en Formosa y encontraron muerta dentro de una bolsa de arpillera enterrada muy cerca de su casa, sigue sumando detalles escalofriantes. En una entrevista con una radio local, José Luis Quintana, el padre de la víctima, compartió su angustia y sus sospechas.

“María le tenía terror”, aseguró el hombre. La referencia es para Néstor Pérez, padrastro de la nena y uno de los detenidos en la causa. La otra persona sospechada, que también se encuentra con prisión preventiva desde que encontraron el cuerpo de la víctima, es su mamá.

“A María la mataron”

Si bien Quintana fue cauto al hablar sobre las versiones de violencia o consumo de sustancias por parte de la nueva pareja de su exmujer, expresó: “Yo no puedo hablar de lo que no vi. No tenía contacto con esa casa. Pero cada vez me respondían menos, me borraban de todos lados, y eso me hizo ruido”.

Además, recordó un testimonio clave: “Una vecina vino a decirme que fue a tomar algo a la casa y que vio cómo María le tenía un terror al padrastro. Que él le dijo ‘andá, portate bien’, y la nena se asustó”.

En otra nota con Radio Sudamericana, el papá de María se refirió también a la madre de su hija, Rosalía Maidana, y afirmó: “Yo le llamaba por teléfono y siempre tenía una excusa. Me decía que no estaba, me decía que se fue a la casa de algún pariente, pero yo sabía que estaba mintiendo”.

Rosalía Maidana y su pareja, Néstor Pérez, fueron detenidos.

La mujer y Néstor Pérez fueron detenidos por contradicciones en su declaración después de que la abuela de la menor denunciara su desaparición, pero fue ella quien con el correr de las horas se quebró y reveló dónde estaba enterrado el cuerpo.

“Cuando la mamá se quebró dijo que a mi hija le dio un infarto o algo así, pero para mí, a María la mataron”, remarcó Quintana.

La ruptura y la búsqueda de la verdad

De acuerdo con el testimonio del hombre, los primeros meses después de su separación, la relación con Maidana fue buena.

“Ella me preparaba la nena, yo la buscaba, todo bien. Pero después empezaron los problemas. La familia de ella no me quería, se fueron al Colorado y desde ahí no pude tener más contacto”, relató.

La comunicación con Rosalía se volvió esporádica y complicada. “Ella me atendía rápido o me decía ‘llamame después’, como escondiéndose. Me decía que él (el padrastro) no quería que hablara conmigo, que era muy celoso”, explicó.

Y concluyó: “Quiero que se sepa la verdad. No me interesa otra cosa. Que se haga justicia por mi hija”.

Siguen presos

En las últimas horas, la justicia de Formosa decidió negarle la excarcelación a Rosalía Maidana y Néstor Pérez, madre y padrastro de la víctima, quienes están acusados de su muerte.

El lugar donde hallaron enterrada a María.

La fiscal Natalia Tafetani, a cargo de la Fiscalía Número 4, confirmó la decisión y explicó que los detenidos “están privados de su libertad porque eran los encargados del cuidado de la menor y no denunciaron su desaparición”.

Además, Tafetani destacó que “ambos dieron distintas versiones sobre el paradero de María, intentando desviar la investigación”, lo que llevó a la justicia a negarles la posibilidad de salir en libertad.